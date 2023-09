La situazione grafica rimane la stessa da oramai due settimane. Fra il 28 de il 30 agosto i mercati americani hanno disegnato un pattern rialzista. Questo swing in casi similari che abbiamo letto nelle serie storiche ha dato inizio a un trend rialzista duraturo. Oggi, abbiamo qualche perplessità in merito e la spieghiamo brevemente: la direzione di Wall Street non è ancora chiara e i prezzi continuano a rimanere fermi sotto le resistenze che hanno interrotto il cammino da agosto in poi. Cosa accadrà? La risposta non è semplice in quanto i prezzi non danno indicazioni precise circa un ulteriore rialzo o l’inizio di un Onda C ribassista.

Continuiamo a guardare gli oscillatori

Sia le medie mobili settate a 200/400 e 600 sul time frame giornaliero e settimanale che le velocità e divetgenze delle stesse continuano a farci credere in un rialzo imminente. Quello che ci stranisce è che nonostante questa forza, Wall Street continua a rimanere ingessata sotto le resistenze. Di che tipo sono? Trend line che scendono dai massimi che sono state toccate durante la prima settimana del mese di agosto. O si superano, oppure entro pochi giorni inizierà un sell off e Onda C con minimi inferiori a quelli recenti del 7/10%.

Questa ipotesi andrebbe a mettere in crisi il nostro scenario annuale che vede il 30 novembre/la prima decade di dicembre come range temporale dove dovrebbe formarsi il massimo annuale.

La direzione di Wall Street non è ancora chiara: i livelli da monitorare

La seduta di contrattazione del giorno 14 settembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.907,11

Nasdaq C.

13.926,05

S&P500

4.505,10.

Tutto continua a rimanere fermo rispetto agli ultimi giorni, nonostante ci siano stati dei rialzi. Questi movimenti però non hanno cambiato nulla e la partita “sembra ancora da giocarsi”. Cosa farà partire il ribasso e quindi eventuale Onda C? Chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.441

Nasdaq C.

13.626

S&P500

4.414.

Vedremo cosa accadrà oggi e poi fra lunedì e martedì prossimo.

Lettura consigliata

Pierfrancesco Favino: i film più importanti, guadagni e impatto della sua dichiarazione sulla Tax Credit, anche se Carlo Verdone non è d’accordo