Come risparmiare tempo e denaro con il Meal Prep: ti svolterà i pranzi e le cene, garantito!

Scopri questo modo di pianificare i pasti settimanali evitando gli sprechi di cibo e guadagnando soldi e tempo prezioso.

Se non sei un grande frequentatore dei social, è probabile che tu non abbia mai sentito parlare del “Meal Prep”. Si tratta, infatti, di una tendenza sempre più diffusa soprattutto tra le nuove generazioni, che promette di alleggerire la nostra quotidianità. Ma cos’è e come funziona? Scopriamolo insieme.

Letteralmente “Meal Prep” significa “preparazione dei pasti”. Si tratta sostanzialmente di un metodo veloce e intelligente per organizzare i propri pasti settimanali, gestendo il proprio tempo al meglio e risparmiando parecchi soldi. In poche parole, tutto ruota attorno alla pianificazione di pranzi e cene durante un unico giorno della settimana. Si preparano grandi porzioni di cibo, in particolare frutta e verdura, e si divide il tutto in base ai giorni a venire. Questo è un ottimo modo per razionare gli alimenti, soprattutto se in casa si è in tanti, o si hanno dei bambini piccoli.

Molte persone, ad esempio, sfruttano il weekend per effettuare al meglio il proprio meal prep. L’ideale è partire da una quota di legumi, almeno di 2 tipi. In seguito si potranno cuocere le verdure di stagione, per poi continuare con gli altri cibi. E, infine, si metterà tutto in contenitori ermetici con scomparti organizzati, da portare in tavola nei giorni prestabiliti. Questo farà bene non solo al nostro portafogli, ma anche la nostra linea ne gioverà! Vediamo un esempio di Meal Prep ben organizzato.

Come risparmiare tempo e denaro grazie a questo metodo intelligente di pianificare i pasti settimanali

Nell’ambito dell’alimentazione se ne sentono di tutti i colori, nel vero senso della parola. I vip rendono note le diete più strane, come la dieta viola di Christina Aguilera, o la “Almond mom” di Gwyneth Paltrow. È importante, però, specificare che con questo tema non si scherza, e che, prima di iniziare qualsiasi dieta, è importantissimo essere seguiti da un professionista.

Il Meal Prep, invece, garantisce solo una maggiore organizzazione, oltre ad un risparmio di soldi e tempo. Per metterlo in pratica, potremmo iniziare dalla cottura di 2 tipi di legumi, ad esempio ceci e fagioli.

Coi legumi potremo preparare ricette fantasiose, come hummus e medaglioni, da conservare per i giorni seguenti. Questo sarà un modo pratico e divertente per far mangiare più legumi a tutta la famiglia, bambini compresi.

Verdure e cereali

In secondo luogo, potremmo preparare le verdure di stagione, in grandi quantità. Ad esempio, potremo tagliare a pezzetti le melanzane e il radicchio, mettendole su un’unica teglia e cuocendo tutto in forno. Se cucineremo tante verdure, riusciremo ad avere contorno pronti anche per i 4 giorni a venire.

Non dimentichiamo che anche i cereali sono un alimento importante per il nostro benessere. Si potrebbe, quindi, pensare di preparare della quinoa, o dell’orzo, da conservare in frigo e da condire come preferiremo quando vorremo. Attenzione, però: è importante conservare tutti i cibi in frigo, in contenitori ermetici, facendo sfiatare tutta l’aria, per permetterne una conservazione più a lungo termine. In questo modo scopriremo come risparmiare tempo e denaro semplicemente grazie al meal prep!