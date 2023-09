Basta scuse per non leggere: ecco 2 trucchi per portarsi a casa tanti libri anche a costo zero

Leggere è un hobby da coltivare sin da giovani. Ecco due trucchi per ovviare al problema del costo dei libri.

Sono tanti gli italiani che non leggono ma, nonostante questo trend, ce ne sono tanti altri che amano perdersi in romanzi e saggi. Per molti il deterrente alla lettura è dato dal costo dei libri. In alcuni casi, infatti, possono costare anche 20 o 30 euro, sicuramente cifre importanti che non tutti hanno voglia di investire per la lettura. In modo particolare nel caso in cui già si abbiano delle difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Esistono, peró, alcuni trucchi che ci permetteranno di portarci a casa moltissimi libri anche gratuitamente. Non si sta scrivendo della classica biblioteca comunale, sempre un’ottima idea, ma di altri 2 metodi. Ma come possiamo portarci a casa gratuitamente dei libri? Oggi si scopriranno alcuni trucchi per risparmiare soldi anche coltivando l’hobby della lettura.

Basta scuse per non leggere: ecco 2 trucchi per portarsi a casa tanti libri

Tra i metodi più interessanti utilizzati dagli italiani per portarsi a casa libri senza spendere 1 euro troviamo quello delle biblioteche di quartiere realizzate da privati. Luoghi improvvisati ma sempre ben curati dove chiunque potrà andare a curiosare. Il funzionamento di questi luoghi è davvero molto semplice, un vero paradiso per chi ama la lettura. Come si scriveva, le regole sono poche e semplici.

Nel caso in cui ci dovessimo imbattere in qualcosa di nostro gradimento si potranno prelevare i libri anche senza l’obbligo di portarne altri al posto. Tuttavia, se svuotando la casa o la libreria ci dovessimo accorgere di avere doppioni la cosa da fare sarà portarli proprio alla libreria di quartiere. Quindi, sarà sufficiente cercare uno di questi spazi in cittá. Oggi, infatti, sono luoghi diffusi anche nelle località più piccole, a volte anche improvvisati.

Secondo trucco

Il secondo metodo per portarsi a casa libri quasi nuovi, in alcuni casi nuovi, senza spendere un capitale è fare una capatina ai mercatini dell’usato. Usato, infatti, non sempre è sinonimo di vecchio e polveroso dal momento che i libri nuovi si nascondono anche qui. Un esempio è rappresentato dai portici torinesi ricchi di zone dove acquistare proprio dei libri a prezzi interessanti. Libri che da 20 o 30 euro si potranno acquistare ad una decina di euro. Sicuramente un metodo intelligente per risparmiare soldi senza rinunciare ai libri che più ci interessano. Quindi, basta scuse per non leggere: ecco 2 trucchi per portarsi a casa tanti libri.

