Chi ama i film deve sapere che è finalmente disponibile un avvincente classico della cinematografia italiana che ha stregato il mondo

Oggi si tratterà di un film disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

“La notte”, un vero e proprio capolavoro italiano diretto da Michelangelo Antonioni e uscito nelle sale il 24 gennaio 1961. Si tratta del capitolo centrale della trilogia dell’incomunicabilità, preceduto da “L’avventura” e seguito da “L’eclissi”.

Tra i protagonisti troviamo un sempre impeccabile Marcello Mastroianni, la strepitosa Jeanne Moreau e una giovanissima Monica Vitti.

L’ambientazione del film è una Milano avviata all’epoca moderna, tra i suoi grandi cantieri simbolo del boom economico.

Il regista, nell’inquadratura iniziale, ci mostra i due volti di una Milano in netta trasformazione edilizia e sociale.

Il film descrive l’intera giornata di una coppia in crisi. Il resoconto di una giornata che culminerà all’alba della mattina successiva.

Per le strade caotiche di Milano si muovono i protagonisti, Giovanni, giovane scrittore di successo, e la moglie Lidia.

Una coppia in crisi che il regista segue minuziosamente nelle loro azioni. I protagonisti posti al centro della scena galleggiano nel mondo in preda ad una sorta di inerzia che li spinge a compiere le azioni.

Un lungo peregrinare della protagonista circondato da luci, suoni e traffico contrapposti al silenzio assordante. Al termine di questo peregrinare ha inizio la lunga notte dei due protagonisti, dapprima in un locale notturno e poi in una villa brianzola.

Il regista indaga l’alienazione dell’essere umano nella società moderna tra silenzio e rumore in pieno boom economico.

Il film non incontrò subito il favore del pubblico ma riscosse notevole successo sulla critica. Infatti, vinse l’Orso d’oro al Festival di Berlino e il David di Donatello.

Lo stesso Pasolini cercò di analizzare il film valutando differenze e somiglianze con il romanzo “La noia” di Alberto Moravia uscito in quel periodo.

Ecco, quindi, perché chi ama i film deve sapere che è finalmente disponibile un avvincente classico della cinematografia italiana che ha stregato il mondo.