Isole, case e festival vari sono protagonisti del gossip e del varietà in queste settimane. Con gli italiani a casa per il rinforzo delle zone colorate, audience alle stelle. Ma, soprattutto sul web, c’è un altro argomento che sta spopolando: la dieta che sta rivoluzionando il mondo eliminando questo alimento. È la cosiddetta “Dieta Miami”, che promette di perdere 3 kg in 3 giorni, senza i carboidrati. Un po’ come il simpatico film con Verdone e Pozzetto, “7 kg in 7 giorni”. Una dieta che sta irrompendo su tutti i media, sostenuta da molti vip e molte star, che si basa sull’eliminazione totale degli zuccheri per 72 ore. La vediamo con i nostri Esperti di salute e benessere della Redazione.

Una dieta americana

Non poteva che venire dagli USA la dieta che sta rivoluzionando il mondo eliminando completamente questo alimento. A onoro del vero, è sostenuta anche da luminari americani molto famosi in medicina. Tre giorni, 72 ore per perdere almeno 3 kg, eliminando zuccheri e carboidrati. Funziona? Non sta a noi dirlo, perché ogni soggetto ha un organismo diverso e un metabolismo differente. E, soprattutto, come ricordiamo sempre, per iniziare una vera e propria dieta, dobbiamo rivolgerci direttamente a uno specialista. O. almeno al nostro medico di base. Noi vedremo in questo articolo perché avrebbe i suoi pregi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Tante proteine e zero carboidrati

Partiamo da un presupposto: la dieta Miami non introduce nulla di nuovo. Non ha polvere di Saturno o lingue di drago. Semplicemente e in maniera forse più drastica delle altre punta sulle proteine e cancella i carboidrati. Almeno per i primi giorni. Obiettivo immediato? Accelerare e sviluppare il metabolismo. Non avendo riserve di carboidrati e di zuccheri da utilizzare come energia, il nostro organismo va a intaccare direttamente i grassi. Ma, attenzione, che nella ricerca della missione zero zuccheri, questa dieta limita anche frutta e verdura!

Tantissima acqua ma pochissime vitamine

Ecco perché non dovremmo seguire la dieta Miami a lungo: eliminare per qualche giorno le fibre e le vitamine della frutta e della verdura è assai rischioso. Soprattutto per il bene dell’intestino e della sua regolarità. In compenso, questa dieta punta a farci bere tantissima acqua: possibilmente anche 3 litri al giorno. Oltre a ciò, il miele al posto dello zucchero e le spezie al posto del sale. Vedremo nel tempo se è una dieta efficace o solo una delle tante passeggere e alla moda.

Approfondimento

Il nemico numero 1 della nostra pelle che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni