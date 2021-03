La pelle del viso è una delle immagini che vediamo e trasmettiamo quotidianamente. Ce ne prendiamo cura sempre, a qualsiasi età e, spesso, investendo anche parecchio denaro. Dovremmo però anche prevenire, oltre a curare la pelle. Eccolo, il nemico numero 1 della nostra pelle che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni: gli snack. Sì, proprio loro, quei comodi e gustosi mini-pasti che abbondano nei nostri uffici e nei luoghi di lavoro. Ma che portiamo anche a casa nelle nostre credenze. Andiamo a vedere coi nostri Esperti della Redazione perché questi alimenti sono pericolosi per la salute della nostra pelle.

Oltre agli snack facciamo attenzione agli altri nemici della pelle

Sono alimenti con troppi contenuti di grassi. Ecco perché gli snack sono dei killer della pelle. Oltre a contenere conservanti, esaltatori di sale e coloranti. Ci riempiono di calorie che fatichiamo a smaltire e bruciare! Il metabolismo non riesce a compiere la sua attività specifica e la pelle si indurisce e perde in salute. Senza contare che chi è obeso o sovrappeso, continuando a mangiare questi cibi, rischia di esporsi a malattie cutanee, come gli edemi. Il nemico numero 1 della nostra pelle che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni e a cui dovremmo rinunciare.

Un esercito di nemici della pelle

Non solo snack, ma anche altri nemici della nostra pelle incombono sulla nostra salute. Ecco i principali:

i raggi del sole, che, se assunti senza protezioni e con troppa intensità, possono causare malattie anche importanti;

il fumo, che, per colpa del tabacco, rallenta e ostruisce la circolazione sanguigna. E, relativa ossigenazione cellulare;

l’alcol che danneggia la salute dei tessuti;

l’inquinamento e lo smog.

Un avversario inatteso e sconosciuto ai più

C’è però anche un avversario poco conosciuto alla maggior parte di noi, in grado di nuocere alla nostra pelle: l’aumento di peso. Sì, perché soprattutto quando arriva inatteso, le nostre fibre elastiche della pelle si stirano. E, una pelle stirata è una pelle che rischia di rompersi e rovinarsi. Attenzione, quindi, ancora una volta, a seguire una dieta equilibrata e ricca di frutta e di verdura.

