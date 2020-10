Se soffrite di ansia allora dovete provare la lavanda. Ecco come fa la lavanda a eliminare l’ansia e a farvi sentire di nuovo sereni e rilassati. E non è fantastica solo per l’ansia, perché questa pianta ha tantissime altre qualità. Esistono campi interi di lavanda, questa pianta viola, che quando è in fiore sono semplicemente spettacolari. In Francia esistono tantissimi posti, soprattutto in Provenza, dove esistono campi e campi di questa pianta. Anche in Italia esistono delle regioni dove si coltiva lavanda.

Ecco come fa la lavanda a eliminare l’ansia

La lavanda è spettacolare non solo per gli occhi e il naso. Ha un odore che sa di pulito, che trasmette serenità. Infatti questa viene venduta sia sotto forma di mazzetto oppure anche come olio. L’olio si può utilizzare tranquillamente su capelli e corpo, e vi lascerà addosso un odore meraviglioso.

Ma la lavanda è utile anche per calmare ansia e stress!

Ad esempio, potete assumere la lavanda prima di andare a dormire. Potete farvi una bella tisana calda e inserirci dentro un po’ di fiori di lavanda. Lasciate riposare la lavanda nell’acqua calda per circa 5 minuti e dopo scolate il tutto. E così la vostra tisana è pronta da bere. Potete anche usare i fiori di lavanda in casa, come arrendo. Infatti oltre ad essere belli, questi emaneranno anche un ottimo odore per tutta la casa. Un odore che vi calmerà e vi rilasserà.

Spesso quando vi sentite troppo stressati e nervosi, la prima cosa che arriva è il mal di testa. Ma se utilizzate la lavanda questo svanirà. Infatti potete aspirare l’odore di lavanda e come per magia il vostro mal di testa andrà via. I fiori di lavanda potete trovarli al mercato, invece l’olio di lavanda in erboristeria, oppure in alcune farmacie.

