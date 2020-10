Ammettiamolo, abbiamo provato tutti, almeno una volta, a diventare dei jogger. Magari dopo le feste, o dopo aver messo su qualche chilo durante il lockdown. Ci siamo detti: da domani, vado a correre tutti i giorni! E dopo un paio di uscite pieni di buona volontà abbiamo scoperto che era più difficile del previsto.

Con la scusa di un male al ginocchio, o dei troppi impegni, abbiamo poi lasciato perdere. Da oggi, però, iniziare a correre è molto più facile. Ecco il metodo infallibile per arrivare a correre 5 chilometri di fila in poche settimane approvato anche dal Sistema Sanitario Nazionale inglese.

Il segreto è nella costanza e nei piccoli passi

La ragione del nostro fallimento sta nell’aver voluto fare troppo e troppo presto. Senza alcun allenamento ci siamo lanciati in chilometri di corsa che ci hanno lasciato doloranti e senza fiato. Per andare a correre, e non abbandonare quest’attività di fisica dopo poche settimane, bisogna iniziare dal piccolo.

Niente sprint o lunghi chilometri di fila. Anzi, all’inizio basta camminare o fare una corsetta leggera. L’importanza è, però, essere costanti e andare a correre almeno due volte a settimana. Senza dimenticare di aumentare di poco la difficoltà di volta in volta.

È proprio su questi elementi che si basa il metodo di allenamento Couch to 5k, che letteralmente significa dal divano ai 5 chilometri (di corsa). Questo sistema, ormai molto diffuso, ci porta, infatti, a correre ben 5 km senza soste in circa nove settimane. Ogni allenamento ha una durata ben definita, in cui si intervallano camminata veloce e corsa. Se all’inizio la corsa può durare pochi secondi, piano piano di arriverà a diversi minuti. Fino a non fermarsi mai! Couch to 5k prevede tre allenamenti alla settimana. Come provare questo metodo per iniziare a correre? Niente di più facile.

Sono disponibili molte app per smartphone dedicate al Couch to 5k. Queste permettono di scoprire come sono gli allenamenti delle diverse settimane, ci avvisano durante la corsa quando è ora di camminare o correre e permettono di avere un allenatore digitale sempre con noi. In alternativa, online, sono disponibili diversi calendari che spiegano in maniera approfondita le caratteristiche di ogni settimana di allenamento.