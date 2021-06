La definiscono il capolavoro del barocco questa città pugliese tra le più belle al mondo

L’Italia è sempre una buona scelta quando si tratta di decidere il luogo per le nostre vacanze. Oggi la Redazione vuole consigliare una meta incantevole che si trova nel Sud Italia.

Non solo è ricca di capolavori in stile barocco, ma possiede anche spiagge davvero stupende. Scopriamo insieme la bellezza della città di Nardò.

Nardò è un comune della provincia di Lecce, in Salento. La città di Nardò ha origini molto antiche: essa nasce intorno al VI secolo a.C. come insediamento messapico.

Il nome di questa città è cambiato diverse volte nei secoli fino ad arrivare all’attuale Nardò. Questo nome deriva da “nar”, un termine illirico che significa “acqua”, probabilmente per via della presenza di un’antica falda acquifera. Questo piccolo centro crebbe nei secoli e fu dominato da diversi popoli come i Bizantini e i Normanni.

Piazza Salandra

Come già detto, Nardò è conosciuta per le sue meraviglie barocche che attirano da sempre turisti da tutto il mondo.

Piazza Salandra è un vero gioiello. Potremo definirlo il salotto della città capace di incantare chiunque con la sua raffinatezza. Si trova nella città vecchia ed è delimitata da altri meravigliosi palazzi barocchi. Al suo centro spicca la statua dell’Immacolata.

Tempietto dell’Osanna e il castello

Se ci spostiamo all’ingresso del centro storico saremo colpiti dall’eleganza dell’opera architettonica chiamata Osanna. È un monumento in stile barocco di forma ottagonale composto da 8 colonne che circondano la colonna centrale. In cima, la cupola monumentale la rende un’opera davvero imponente. Tutta la struttura è poggiata su una superficie rialzata da 5 gradini.

Tra gli edifici simbolo della città abbiamo lo storico castello. Tra il XV e il XVI secolo fu costruito il Castello degli Acquaviva. Questa era la dimora dei duchi Acquaviva d’Aragona e nei secoli la sua struttura fu più volte rimaneggiata. Quella che possiamo ammirare oggi è risalente al XIX secolo.

Non solo storia

La definiscono il capolavoro del barocco questa città pugliese tra le più belle al mondo. Sebbene sia conosciuta per le sue meraviglie barocche, Nardò possiede anche spiagge incantevoli.

Tra tutte citiamo la spiaggia di Sant’Isidoro che deve il suo nome alla famosa torre cinquecentesca. Qui troviamo sabbia bianca e finissima e mare cristallino. È il luogo perfetto per trascorrere giornate estive con la famiglia perché è una spiaggia attrezzata ed offre diversi servizi.

Infine, non possiamo perderci la spiaggetta di Santa Caterina. Caratterizzata da coste frastagliate, scogli ed acqua bassa, essa ci regala sabbia dorata molto fine. Questa spiaggia sfortunatamente non dispone di servizi, ma è quasi sempre poco affollata.

