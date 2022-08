La cura delle mani è importante per proteggere la pelle, vediamo 3 consigli per prenderci cura di loro

Si dice che le mani siano il nostro biglietto da visita. Avere delle mani curate (che non significa per forza averle smaltate o con una ricostruzione) vuol dire avere una pelle morbida, le unghie in ordine e pulite e anche le cuticole.

La cura delle mani è importante per proteggere la nostra pelle. In questo articolo vedremo tre consigli con i quali potremo prenderci cura delle nostre mani in modo sostenibile nella vita di tutti i giorni. Scopriamo i consigli principali.

Il primo consiglio sarebbe effettuare un corretto lavaggio delle mani, è così che inizia una buona cura delle mani. Se le laviamo troppo spesso, affatichiamo la pelle. Quando le laviamo, inoltre, evitiamo di usare acqua calda o ghiacciata, altrimenti la pelle perderà umidità e grassi. La cosa migliore sarebbe usare acqua tiepida. Cerchiamo anche di non usare troppo sapone e usiamo solo saponi delicati e a pH neutro.

Potremmo anche decidere di lavare le mani con i fondi di caffè, utili soprattutto per la pelle grassa. Per asciugare le mani basterà tamponarle in modo delicato con l’asciugamano e non strofinarle troppo. I fondi di caffè sono utili anche per essere riutilizzati nell’orto.

Il secondo consiglio sarebbe lavare le mani con un sapone neutro e utilizzare una crema idratante. È possibile utilizzare una crema a base di prodotti naturali e con un basso contenuto di acqua. Possiamo lavare le mani con acqua e limone, poi esfoliarle con fondi di caffè o sale, zucchero e olio di oliva. Come crema per le mani possiamo usare olio di girasole con un goccio di succo di limone. Massaggiare delicatamente e poi tamponarle con un asciugamano.

L’ultimo consiglio per proteggerle

La cura delle mani è importante per proteggere la pelle, vediamo l’ultimo consiglio. Utilizzare i guanti quando facciamo pulizia o giardinaggio. I detersivi potrebbero disturbare lo strato grasso della pelle.

Per proteggere le mani dallo sporco e dai tagli durante il rinvaso, lo sradicamento delle erbacce o la potatura di siepi o altri lavori di giardinaggio, vale la pena utilizzare guanti da lavoro. Ma è importante usare i guanti anche quando fa freddo, perché l’aria gelida può far diventare le mani secche e screpolate.

Come preparare una crema per le mani fatta in casa

Per creare una crema per le mani idratante abbiamo bisogno di questi ingredienti per un bicchierino da 100 ml:

50 g di burro di cacao;

40 g di olio d’oliva;

1 cucchiaio (circa 10 g) di olio nutriente (ad es. olio d’oliva, olio di mandorle od olio di semi d’uva);

qualche goccia di olio essenziale (lavanda, limone o un altro profumo);

infine abbiamo bisogno di un barattolo vuoto con tappo a vite.

