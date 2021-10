Dopo una sola settimana ci ritroviamo a scrivere del titolo Spindox dopo che avevamo titolato l’ultimo report Una new entry a Piazza Affari che potrebbe raddoppiare il suo valore nei prossimi mesi. Infatti, la corsa al rialzo di Spindox è inarrestabile e abbatte tutti gli ostacoli che trova lungo il suo percorso tanto da guadagnare oltre il 35% in una sola settimana.

Come si vede dal grafico non solo il rialzo è stato quantitativamente molto importante, ma anche qualitativamente. La chiusura settimanale, infatti, è stata superiore alla fortissima resistenza in area 16,85 euro (I obiettivo di prezzo) aprendo le porte al proseguimento del rialzo almeno fino in area 23 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo si trova in area 29,2 euro (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura settimanale inferiore a 16,85 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore considerato. La sua forza, però, risiede nelle aspettative di crescita futura. Secondo gli analisti, infatti, per i prossimi tre anni la crescita media annua degli utili sarà di circa il 40%. Un livello molto superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano.

D’altra parte che il modello di business della società sia molto buono si evince anche dall’ultima semestrale pubblicata e relativa al 30 giugno 2021.

I ricavi, pari a circa 33,4 milioni di euro, sono cresciuti del 20,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’EBITDA è stato pari a 2,7 milioni di euro in rialzo del 37,5%, mentre l’utile netto si è assestato a 1,27 milioni di euro in rialzo del 59%. Infine, la Posizione finanziaria netta era positiva per 545 mila euro a fronte del saldo negativo per 2,17 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

Spindox (MIL:SPN) ha chiuso la seduta del 22 ottobre in rialzo del 3,13% rispetto alla seduta precedenza a quota 18,1 euro.

Time frame settimanale