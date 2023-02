La classifica dei segni zodiacali più bravi a baciare. Tu o il tuo partner rientrate tra questi?

Baciare è una vera e propria arte. Secondo l’astrologia ci sarebbero dei segni zodiacali che vi eccellerebbero più degli altri. Scopri quali sono e se vi rientri consultando questa classifica.

Tutti sanno che i segni più focosi in assoluto dell’intero zodiaco sono l’Ariete, il Leone e lo Scorpione. Ma saranno anche dei bravi baciatori?

Sicuramente saperlo fare bene è molto importante. Si tratta infatti di un ottimo biglietto da visita quando si tratta di relazioni e avventure. Ti illustriamo la classifica dei segni zodiacali più bravi a baciare in assoluto.

La Bilancia è al quinto posto

Apriamo la classifica con un segno che ama compiacere il suo compagno. Questa sua caratteristica rende la Bilancia un ottimo baciatore. Ama concentrarsi molto quando lo fa e pertanto si lascia trascinare dalla passione. Insomma, difficile non provare trasporto quando ci si scambia un bacio con questo segno.

Il Toro è al quarto posto

Questo segno zodiacale ama i baci lunghi e sentiti. Apprezza molto godersi il momento e questo lo rende un grande e appassionato baciatore.

Raramente prende l’iniziativa ma, in compenso, il Toro è molto intenso nei momenti in cui si scambia effusioni con il proprio compagno.

Il Leone è al terzo posto

In questa classifica non poteva mancare uno dei segni zodiacali più focosi e passionali in assoluto. Il Leone è grande baciatore, spesso persino più intenso del Toro.

Ama baciare anche in pubblico, essendo molto esibizionista. Pertanto, non è adatto a segni zodiacali molto più riservati, come la Vergine.

L’Ariete è al secondo posto

Il secondo posto del podio della classifica è occupato dall’Ariete. Anche in questo caso non siamo davanti ad una sorpresa, a dirla tutta.

Si tratta di un segno capace di sciogliere anche il cuore più gelido con i suoi baci. È sensuale e passionale, ti farà desiderare di non staccarti mai più da lui quando bacia. Chiunque abbia provato l’esperienza di scambiarsi effusioni con un Ariete ne è consapevole.

La classifica dei segni zodiacali più bravi a baciare: lo Scorpione è il migliore di tutti

Non è strano che il segno zodiacale considerato il più passionale di tutto lo zodiaco sia anche il miglior baciatore. Lo Scorpione ama guidare i baci e lo fa molto bene. Pertanto, quando sei con uno di loro non devi fare altro che lasciarti trasportare. Difficilmente te ne pentirai!

