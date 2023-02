Il segnale grafico della scorsa settimana sembra inequivocabile. Se non si formerà un’inversione fra lunedì e martedì, ora si potrebbe assistere a un ritracciamento dei mercati azionari anche fra il 5 e il 7% fino al setup del 6 marzo. Ora andremo a studiare i pattern di alcune azioni del Ftse Mib pronte a scendere con forza.

Non sempre quando un mercato azionario sale o scende tutti i componenti del paniere seguono la stessa direzione, infatti nonostante attendiamo un ribasso abbiamo analizzato delle società i cui grafici potrebbero andare controcorrente. Ci sono altre invece che non hanno generato segnali convincenti nè in un verso e nè nell’altro, come ad esempio Intesa Sanpaolo e Stellantis.

Azioni del Ftse Mib pronte a scendere con forza

I nostri algoritmi stanno valutando con attenzione i pattern che si sono formati sulle seguenti azioni: ENEL, ENI e Unicredit.

ENEL, ultimo prezzo a 5,234. Secondo il parere degli analisti come pubblicato sulle riviste specializzate il fair value della società quotata si attesterebbe in area 6,98 euro per azione. Nuova inversione rialzista con chiusura settimanale superiore ai 5,44, mentre l’obiettivo primo che potrebbe essere raggiunto in poche settimane è posto in area 4,83.

ENI, ultimo prezzo a 13,192. Secondo il parere degli analisti come pubblicato sulle riviste specializzate il fair value della società quotata si attesterebbe in area 16,85 euro per azione. Nuova inversione rialzista con chiusura settimanale superiore ai 14,41, mentre l’obiettivo primo che potrebbe essere raggiunto in poche settimane è posto in area 12, mentre il successivo sarebbe a 10,34 circa.

Unicredit, ultimo prezzo a 18,236. Secondo il parere degli analisti come pubblicato sulle riviste specializzate il fair value della società quotata si attesterebbe in area 21,84 euro per azione. Nuova inversione rialzista con chiusura settimanale superiore ai 19,77, mentre l’obiettivo primo che potrebbe essere raggiunto in poche settimane è posto in area 17,01 e poi 14,83.

I livelli di inversione saranno modificati di settimana in settimana.