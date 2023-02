Non acqua ossigenata e aceto per le macchie di sangue, ma queste 3 soluzioni casalinghe inaspettate!

Le macchie di sangue sono sicuramente il nostro peggior nemico quando si tratta di lavare i tessuti. In particolare se sono delicati, non possiamo utilizzare la candeggina. Inoltre, due dei principali rimedi casalinghi sono l’utilizzo dell’acqua ossigenata oppure dell’aceto. Anche in questo caso, però, potrebbero esserci dei problemi per alcuni capi. Scopri 3 soluzioni inaspettate che salveranno i tuoi vestiti dalle macchie più difficili.

Il freddo ci potrebbe dare molti fastidi a livello fisico. Uno di questi è la perdita di sangue dal naso. Di conseguenza il nostro maglione preferito potrebbe rovinarsi, ma anche materassi e lezuola se ci troviamo a letto. Eliminare le macchie di sangue potrebbe sembrare difficile, ma è tutta una questione di metodo.

Infatti, bisogna agire immediatamente per evitare che si secchino. Questo perché eliminarle sarà decisamente più impegnativo e difficilmente riusciremo a toglierle del tutto. In commercio ci sono diversi prodotti specifici per le macchie di sangue, ma possiamo evitare di sprecare i nostri soldi.

I rimedi migliori sono sicuramente quelli casalinghi e naturali, che eviteranno di rovinare i nostri tessuti. Due dei più comuni sono l’acqua ossigenata e l’aceto, ma la loro aggresività potrebbe anch’essa danneggiare i nostri vestiti. Ecco 3 rimedi alternativi che non tutti conoscono.

Non acqua ossigenata e aceto per le macchie di sangue, ma questo ingrediente economico!

Il primo è il più semplice e il più veloce. Se si tratti di un tessuto, anche delicato, il migliore ingrediente è l’acqua fredda o il ghiaccio. Se la macchia è molto fresca potrebbe bastarci questo semplice elemento per eliminarla in pochi minuti.

Questo metodo è utilissimo soprattutto se siamo in una situazione di emergenza. Se la macchia è più importante, all’acqua fredda aggiungiamo un po’ di sapone di Marsiglia, da lasciare agire per qualche minuto. Risciacquiamo e noteremo che la macchia è sparita.

I migliori alleati arrivano dalla cucina

Non acqua ossigenata e aceto per le macchie di sangue, ma la combinazione tra acqua e sale. Ci basterà mescolare questi due ingredienti e realizzare

un’impasto. Mettiamo la pasta sulla macchia e strofiniamo bene, Risciacquiamo poi con dell‘acqua fredda. Se la macchia non è completamente scomparsa, mettiamo in lavatrice e laviamo come di consueto. Anche gli ultimi residui di sporco spariranno.

Questi metodi sono molto efficaci anche per tessuti come la seta o la lana, perché non rischieremo di danneggiarli, come potrebbe succedere per gli altri due ingredienti. Ricordiamoci di far asciugare i vestiti all’ombra per evitare possibili aloni.

Una soluzione anche per i materassi

Infine, se abbiamo sporcato una superficie difficile da lavare, come ad esempio il materasso, la questione si fa più complessa. Un alleato in questi casi è il nostro dentifricio. Questo prodotto va applicato direttamente nel punto macchiato e lasciato agire fino a quando non si secca. Con un po’ di acqua fredda e un panno eliminiamo tutti i residui.

L’importante è sempre agire in fretta per evitare che le macchie si secchino e siano poi difficili da rimuovere. Se ci troviamo fuori casa, cerchiamo subito di togliere il grosso della macchia e poi eliminare i residui una volta rientrati. Se

la macchia si secca, però, non disperiamoci. Ci basterà qualche prodotto più aggressivo e potremmo risolvere il problema.