L’autunno è la stagione perfetta per dedicarsi a viaggi e weekend lontani da casa. Tra le mete più suggestive non possiamo dimenticare quelle italiane, ma anche la meravigliosa Europa. Dalle capitali nordiche come Berlino al Portogallo, passando per il Belgio, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Tra i luoghi più magici da scegliere proprio in Europa troviamo la Grecia con la sua storia affascinante e millenaria. Anche se per visitare l’intera Grecia con le sue isole ci vorrebbero almeno tre o quattro settimane ci si potrà concentrare sulla capitale Atene. Una città che, da sola, riuscirà ad affascinare e sbalordire il visitatore.

La città perfetta da visitare in 2 giorni in un fine settimana di ottobre

Atene è considerata, a ragione, la culla della civiltà occidentale. Tutto, dalla filosofia alla democrazia, ebbe origine proprio in questa terra. La visita ad Atene non può non iniziare dall’Acropoli, sito dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco alla fine degli anni ’80. Si tratta di una rocca che domina la città dall’alto con i suoi monumenti. Tra questi il Partenone, il tempio di Atena Nike e molti altri. Poco distante, poi, si potrà anche visitare il Museo dell’Acropoli. Oltre l’Acropoli, poi, si potrà visitare l’Agorà che sorge poco sotto.

Ma Atene non è solamente antichità, Piazza della Costituzione ne è dimostrazione. Dal Palazzo del Parlamento alla tomba del Milite Ignoto passando per l’interessante momento del cambio della guardia. Dietro al Parlamento, poi, ci si potrà rilassare immersi nel verde dei Giardini Nazionali. Qui si potranno trovare un laghetto, degli stagni ma anche un parco giochi ideale per i bambini. In questi giardini, poi, si potranno anche ammirare le Terme romane risalenti al VI secolo. Per mangiare e bere, poi, ci si potrà recare nel quartiere La Plaka dove sono situati la maggior parte dei ristoranti e dei locali della città. Un quartiere turistico ma molto vivace che ci proietterà direttamente nell’Atene più moderna.

Musei

Oltre al classico Museo dell’Acropoli si potranno visitare altri interessanti musei presenti ad Atene. Tra questi il Museo Bizantino e Cristiano in cui si potranno ammirare steli, capitelli e reperti risalenti alle prime chiese cristiane. Da non perdere, poi, il Museo Archeologico Nazionale che custodisce tesori di inestimabile valore, tra questi la Maschera di Agamennone. Gli appassionati di opera, poi, potranno andare al Museo Maria Callas dedicato alla grande diva di origini greche. Atene è proprio la città perfetta da visitare in 2 giorni, specialmente ad ottobre.

