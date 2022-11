La città europea ideale per trascorrere una vacanza di relax tra arte e natura

Il mese di novembre ci conduce diretti verso le festività natalizie. Tra ponti e fine settimana sarà possibile organizzare qualche viaggio in giro per l’Europa o l’Italia. Sono tante le mete da non perdere quando si tratta di vacanze. Alcuni preferiranno trascorrere qualche giorno nelle Langhe immersi nella natura e in visita alla famosissima Fiera Internazionale del Tartufo di Alba. Altri, invece, preferiranno mete europee tra cui Lisbona, ma anche Berlino.

Berlino, la capitale della Germania, è un concentrato di vita e bellezza tutto da scoprire. Oltre ai classici itinerari, infatti, sarà possibile visitare qualcosa di meno scontato. Come per Parigi, infatti, anche Berlino saprà accontentare chi cerca la visita alternativa rifuggendo la folla. Oggi si andrà alla scoperta di due incredibili cimiteri di Berlino ma anche di un museo che non ha nulla da invidiare al famosissimo Pergamon. Sarà sufficiente un po’ di spirito di iniziativa per capire come raggiungere questi luoghi situati in zone meno frequentate rispetto ad altre.

La città europea ideale per trascorrere una vacanza culturale e non solo

Tra le cose da visitare a Berlino non bisognerebbe farsi scappare due dei più importanti cimiteri della città. Uno, il Dorotheenstädtischer Friedhof, si trova in centro città. L’altro, invece, più difficile da raggiungere, sorprenderà per la sua ubicazione. Nel primo cimitero citato si potranno osservare le tombe di moltissimi personaggi illustri. Tra questi spicca la tomba di Bertold Brecht ma anche dei famosissimi filosofi Fichte ed Hegel. Gli amanti della letteratura tedesca, poi, riconosceranno la tomba di Heinrich Mann, fratello del famoso Thomas. Passeggiare in questo cimitero semplicissimo da raggiungere sarà davvero rigenerante.

I più avventurosi, invece, potranno spingersi fino ai confini della città alla scoperta della meravigliosa foresta Grunewald. Immerso nel verde e nella tranquillità della foresta si trova il Friedhof Grunewald-Forst, conosciuto anche come cimitero dei suicidi. Per arrivare in questo luogo magico sarà sufficiente farsi guidare da Google Maps sia per quanto riguarda il trasporto pubblico (metropolitana e bus) che per gli ultimi due chilometri da fare a piedi nella foresta. Si consiglia di partire la mattina, ci vorranno circa un paio di ore per raggiungere la meta. Qui, una portina ci porterà all’interno del cimitero.

Attireranno subito le croci senza nome all’ingresso, ma la tomba più famosa è senza dubbio quella di Christa Päffgen, conosciuta ai più come Nico. La voce di uno dei dischi più famosi dei Velvet Underground ebbe una vita dissoluta e fu sepolta proprio qui. Un posto bellissimo e tranquillo, perfetto per chi vuole sfuggire dal caos della città immergendosi nella natura. Colpirà molto questo luogo ricco di magia e misticismo. Un modo per trasformare i cimiteri, luoghi che nell’immaginario sono macabri, in un’occasione di visita e scoperta.

Collezione Scharf-Gerstenberg

Il terzo luogo, meno conosciuto di altri, che saprà sorprendere è la collezione Scharf-Gerstenberg. Un museo situato di fronte al Castello di Charlottenburg che riunisce alcune delle opere più importanti dei maggiori esponenti del movimento Surrealista. Da Magritte a Max Ernst passando per le bambole di Bellmer, Picasso, Dalì e De Chirico. Un luogo perfetto per gli amanti dell’arte e, in modo particolare, del periodo Surrealista. Distribuito su due piani, è possibile ammirare opere di diversi artisti, spesso con grande tranquillità. Infatti la maggior parte delle persone si limita a visitare i musei della famosa “isola dei musei”, tralasciando questo leggermente decentrato. È davvero Berlino la città europea ideale per trascorrere una vacanza lunga o anche solamente un fine settimana diverso dal solito.