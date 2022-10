La stagione autunnale è appena iniziata e sono già molte le iniziative sparse in tutta Italia. Un periodo perfetto per organizzare viaggi in Europa o weekend fuori porta in Italia alla scoperta di città storiche come Saluzzo o luoghi da cartolina. Oggi si rimarrà in Piemonte, precisamente nelle Langhe, per scoprire un territorio ricco di bellezza e di eventi autunnali. Alba è una delle città più popolari del Piemonte, tra il tartufo e il vino è davvero impossibile non conoscere questo posto. Proprio legate al tartufo sono le manifestazioni che si svolgono proprio nel periodo autunnale. Oltre a queste, però, la città merita una visita per i numerosi monumenti ed edifici che testimoniano la sua storia antica.

Cosa visitare in Piemonte ad ottobre senza perdere l’evento più atteso dell’anno

Tra gli luoghi principali di Alba troviamo Piazza Risorgimento su cui si affaccia il Palazzo del Comune. Un edificio che ospita, al suo interno, diversi affreschi e dipinti di notevole valore. Oltre a questo, poi, a caratterizzare la città troviamo le Torri risalenti al XIV e XV secolo. Un tempo erano molto numerose mentre oggi ne rimangono poche, spesso livellate e perfettamente inserite all’interno del contesto urbano. Tra gli edifici religiosi della città troviamo il Duomo risalente al XV secolo, come il Comune si affaccia su Piazza Risorgimento. Tra gli edifici più antichi troviamo, poi, la Chiesa dei Santi Cosa e Damiano situata in Via Vittorio Emanuele. Originariamente molto antica fu ricostruita nel corso del Settecento.

Una Fiera Internazionale ad Alba

Alba, inoltre, ospita uno degli eventi più attesi dagli amanti della buona cucina, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Si potrà partecipare ai diversi eventi dall’8 ottobre al 4 dicembre. La fiera si potrà visitare durante i fine settimana, sabato e domenica oltre che il 31 ottobre e il 1 novembre. Ogni anno gli organizzatori basano la kermesse su un tema, in questo 2022 sarà “Time is up”. Il tempo è finito, il tempo delle parole è finito e negli anni futuri ci si dovrà occupare seriamente di temi come sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Un’occasione per riflettere su ciò che i singoli ma anche le imprese possono fare per rallentare lo sfacelo ambientale. Durante la fiera, poi, ci sarà l’Asta mondiale del Tartufo che vedrà destinata una parte del ricavato ad iniziative di beneficenza. Ecco, quindi, cosa visitare in Piemonte ad ottobre.

