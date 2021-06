La chiusura della settimana in corso potrebbe definitivamente mettere le ali alle azioni TXT e-solutions. Una società che gode di un’ottima valutazione sia dal punto di vista dei fondamentali che da parte degli analisti. Inoltre, come andremo a vedere nella prossima sezione, anche dal punto di vista grafico si sono create le condizioni per una forte ripartenza al rialzo.

Secondo gli analisti il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40% circa. Dal punto dei fondamentali, poi, ci sono molti indicatori che esprimono un’Interessante sottovalutazione

L’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Inoltre la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Questa sottovalutazione è confermata dalla valutazione sulla base dei multipli degli utili che vedono il titolo sottovalutato del 40% rispetto ai suoi competitors.

La chiusura della settimana in corso potrebbe definitivamente mettere le ali alle azioni TXT e-solutions: le indicazioni dell’analisi grafica

TXT e-Solutions (MIL:TXT) ha chiuso la seduta del 1 giugno a quota 8,29 euro in rialzo del 2,98% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile. Andiamo, quindi, a vedere quali sono i possibili obiettivi nel medio e nel lungo termine.

Time frame settimanale

Le quotazioni sono in contatto con la forte resistenza in area 8,26 euro (I obiettivo di prezzo) e una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi successivi. La massima estensione del rialzo si trova in area 10.,58 euro.

Qualora la resistenza non venisse rotta, allora potremmo assistere a un ritracciamento che si trasformerebbe in inversione ribassista nel caso di chiusure settimanali inferiori a 7,54 euro.

Da notare che lo Swing Indicator rimane saldamente rialzista.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Dopo la tenuta del forte supporto in area 7,23 euro le quotazioni sembrano avere riprese la strada del rialzo. Adesso la partita si gioca in prossimità della resistenza in area 8,37 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi indicati in figura.Nel caso in cui venga raggiunta la massima estensione rialzista in area 12,94 euro, il potenziale guadagno del titolo è del 56%.

Ovviamente una chiusura mensile inferiore a 7,23 euro farebbe accantonare definitivamente lo scenario rialzista con conseguente inversione ribassista.

Approfondimento

Non si vedono ostacoli per ulteriori rialzi dei mercati azionari