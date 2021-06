Avere un sorriso bianco e splendente è importante non solo per l’estetica ma per la nostra salute dentale. Spesso sottovalutiamo l’importanza della pulizia e igiene della bocca scegliendo dei prodotti non adeguati.

I dentifrici in commercio sono spesso chimici o anche se naturali non sono adatti alla nostra situazione. Bisogna infatti capire di cosa i nostri denti e gengive hanno bisogno. È importante evitare di intaccare lo smalto dei denti o le pareti della bocca. Quindi l’effetto sfiammante e sbiancante deve avvenire in modo dolce con prodotti naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco un modo semplice per un dentifricio naturale fai da te

Reperibile facilmente in una qualsiasi erboristeria o su internet ad un prezzo accessibile, con l’argilla in polvere bianca o verde si possono creare numerosi composti per la cura del corpo. L’azione altamente purificante dell’argilla è ottima anche per la salute della nostra bocca. Per dei denti sani e bianchissimi ecco la ricetta per preparare un dentifricio tutto al naturale a base di soli 3 ingredienti con questa preparazione da fare in casa.

Prendiamo 4 cucchiai di argilla bianca o verde e aggiungiamo ½ cucchiaino di bicarbonato di sodio alimentare. Come opzione possiamo versare 3 gocce di olio essenziale di menta o limone (da evitare per le donne incinta o bambini al di sotto di 3 anni).

Per dei denti sani e bianchissimi ecco la ricetta per preparare un dentifricio tutto al naturale a base di soli 3 ingredienti con questa preparazione da fare in casa

Con argilla, bicarbonato e oli essenziali creiamo il dentifricio, mischiando questi ingredienti in una ciotola.

Mettiamo il composto in un barattolino e lasciamo riposare chiudendo bene con un tappo. Utilizziamo poi il nostro dentifricio all’argilla sfregando lo spazzolino inumidito in un po’ d’acqua.

Approfondimento

Con questa erba aromatica possiamo sbiancare i denti in modo naturale utilizzandola in questi 2 modi