Lo sanno solo in pochi ma è questo l’ingrediente che farà maturare le albicocche il doppio più velocemente

Sono ormai diversi giorni che il caldo e le temperature estive hanno fatto il loro ingresso, tanto atteso per molti e altrettanto scongiurato da altri. Dopo una prima battuta d’arresto che ha visto ancora piogge e vento essere presenti in molte parti del Paese, guardando alle previsioni sembra che l’estate stia iniziando per davvero. Oltre a felpe e maglioni dunque, saluteremo anche tutti gli alimenti che fino ad ora ci hanno fatto compagna e ci hanno protetto dal freddo grazie alle vitamine e ai nutrienti che presentavano. E daremo spazio a tutti gli ingredienti che, sempre attraverso nutrienti ma in modo diverso, ci daranno una mano contro il caldo estivo.

Un frutto di stagione

Tra tutti i frutti della stagione estiva uno dei preferiti di moltissimi italiani è l’albicocca. D’altronde, soprattutto quando fresca e matura al punto giusto, si presenta come un alimento gustoso e super saporito. Oltre ad essere un aiuto non indifferente per prendere sonno, come abbiamo approfondito in questo articolo. Capita a volte però di acquistarle ancora troppo acerbe e non mature al punto giusto, o comunque non al punto che desideriamo. Bene, scopriamo allora una tecnica molto utile proprio a questo proposito.

Non ne sono tutti a conoscenza ma ci sono alcuni frutti che, se messi accanto ad altri, possono contribuire a velocizzare il processo di maturazione. Tutto ciò accade grazie al fatto che alimenti come le mele, le banane, i kiwi e tanti altri contengono nella propria struttura l’etilene. Composto appunto responsabile di questo processo. Proprio per questo motivo, ciò che consigliamo oggi è di prendere un cesto e inserirvi all’interno una banana, da mettere al centro.

Circondiamo la banana con tutte le albicocche che vogliamo far maturare, e conserviamo tutto il cesto in un luogo abbastanza asciutto e lontano da fonti di umidità. I risultati saranno straordinari, oltre che incredibilmente rapidi. Nel giro di poco tempo le albicocche subiranno la presenza dell’etilene contenuta nella banana, e vedranno accelerare, se non raddoppiare, il proprio processo di maturazione. Ed infatti lo sanno solo in pochi ma è questo l’ingrediente che farà maturare le albicocche il doppio più velocemente.