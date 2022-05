I castelli e le fortezze esercitano un fascino intramontabile sulla fantasia di tutti noi. Richiamano alla mente tempi lontani, di nobili e cavalieri, di foreste e di battaglie. Generalmente non associamo le fortezze a spiagge bianchissime con il mare cristallino, ma in realtà sono molti i castelli sul mare nel Mondo. E ce n’è uno in particolare che non è molto conosciuto, ma è uno dei castelli più grandi d’Europa, tanto da essere paragonato al famosissimo e spettacolare castello di Edimburgo.

La Fortezza Vecchia

Ma di quale castello stiamo parlando? Si tratta della splendida Fortezza Vecchia che domina la città di Corfù, nell’omonima isola greca. Il castello sorge su un promontorio che si estende verso est dalla cittadina, ed è un punto di riferimento fondamentale sulla costa. Sul sito dove oggi sorge il castello, esisteva già prima una fortificazione bizantina, ma è durante la dominazione veneziana che il castello si ampliò a tal punto da diventare uno dei più grandi e più spettacolari d’Europa, e che attira ancora oggi turisti da tutto il Mondo.

La chiamano Edimburgo del Sud questa fortezza affacciata su un mare cristallino molto amata dagli inglesi

Si pensa che la fortezza abbia addirittura dato il proprio nome all’isola di Corfù. Il castello ha infatti due “picchi”, in greco “corifì”, poi italianizzato in “Corfù” dai veneziani. Il picco occidentale era chiamato “Castel a terra” mentre quello orientale “Castel a mare” dato che sorgeva direttamente a picco sul canale di Corfù e oggi è sormontato da un faro ancora in funzione.

È sopravvissuta ad assedi, esplosioni e bombardamenti italiani

L’impressionante Fortezza Vecchia della città di Corfù si è rivelata vera protettrice dell’isola durante numerosi assedi che si sono succeduti nei secoli. Fu infatti assediata dagli ottomani nel 1537 e nel 1571, e ancora nel 1716. Nel 1718, una grande catastrofe colpì la fortezza: un deposito di munizioni esplose, causando come reazione a catena l’incendio e la distruzione di buona parte degli edifici all’interno delle mura fortificate e uccidendo il comandante della fortificazione, fratello del Doge di Venezia.

La maggior parte degli edifici che vediamo oggi risale alla ricostruzione avviata nel 1721. Nel 1923, la fortezza fu bombardata dall’aviazione italiana, durante quello che venne chiamato “l’incidente di Corfù“.

Da qui si gode una vista spettacolare su Grecia e Albania

La chiamano Edimburgo del Sud, ma la fortezza di Corfù è circondata da spiagge e mare cristallino. Da qui possiamo esplorare l’isola, o anche visitare la splendida città di Igoumenitsa, sulla terraferma, ad appena un’ora di traghetto dalla fortezza.

