Soldi, vincite, fortuna: ecco 3 persone che saranno destinate a vincere una discreta somma di denaro al Gratta e Vinci nella prima settimana di ottobre, secondo i Tarocchi

Gli arcani sono in grado di fornire previsioni e descrizioni molto dettagliate. Se ti riconosci in uno di questi 3 profili, ti conviene tentare la fortuna dal 1 all’8 di ottobre, potresti veramente portare a casa un sacco di quattrini! E ricorda, se è destino, si vince anche tentando una volta e con poco.

Se è vero che il gioco deve rimanere tale, ovvero non deve essere un’ossessione né tanto mento una dipendenza, tentare la fortuna, ogni tanto, con piccole cifre, non è un tabù. Anzi, per alcuni può essere un modo per passare un momento ludico con gli amici al bar, la domenica mattina. L’ideale, però, sarebbe giocare sempre e solo quando si riceve qualche indicazione dal destino. Piccoli indizi, suggerimenti, che accendono l’idea che forse la Dea Fortuna sta strizzando l’occhio nella nostra direzione. Soldi, vincite, fortuna: ecco 3 persone che saranno destinate ad una grassa soddisfazione, con i primi giorni di ottobre. I Tarocchi, nella loro saggezza arcaica, sanno dirci con certa precisione la loro età, il mestiere che svolgono, che circostanze stanno vivendo in questo momento nella vita e molto altro. Se ti riconosci in uno di questi 3 personaggi, non hai che da attendere una settimana e tentare con un Gratta e Vinci!

La prima vincita avverrà a due ragazzi, forse una coppia di giovanissimi, che potrebbero avere un’età compresa tra i 18 e i 20 anni. L’uno è un segno di fuoco (Leone, Ariete, Sagittario) l’altro è un segno d’Acqua (Scorpione, Pesci, Cancro). Si tratta di due giovani squattrinati (5 di Denari) che acquistano il Gratta e Vinci quasi per gioco, magari spendendo gli ultimi spiccioli. La vincita sarà notevole e permetterà loro di spostarsi in un’altra città (6 di Spade e 3 di Bastoni) andando così incontro a nuove occasioni.

A comprare il biglietto fortunato sarà una donna sposata

Un’altra dei possibili fortunati al Gratta e Vinci, per la prima settimana di ottobre, è una donna sposata. Probabilmente di un segno di Terra (Capricorno, Vergine, Toro) può essere anche una madre di famiglia. La vincita segue un periodo di liti domestiche e afflizioni. Il marito è dipinto come un uomo duro, forse un professionista o qualcuno che indossa una divisa. Verosimilmente un segno d’Aria (Acquario, Gemelli, Bilancia) sarà meglio si dia una calmata, in quanto beneficerà anche lui della vincita. Questa verrà impiegata per risolvere alcuni problemi relativi alla casa.

Chi acquisterà il Gratta e Vinci fortunato nella prima settimana di ottobre

In questo caso le carte descrivono un ragazzo tra i 27 e i 40 anni, un segno d’Acqua (Scorpione, Cancro, Pesci) che esce da un periodo in cui è stato imbrogliato, probabilmente sul lavoro. O per questioni economiche, Forse, con la presenza del Diavolo e del Bagatto, egli stesso è rimasto invischiato, suo malgrado, in affari poco leciti. Con l’Arcano della Ruota, questa vincita sarà come un fulmine a ciel sereno e trascinerà questa persona fuori da un pessimo periodo, in cui ha soferto parecchio (9 di Spade).

(n.d.r. Trattasi di previsioni basate su strumenti che non hanno il crsima della scientificità. Il Lettore può leggerle per diletto)

