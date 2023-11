La casa di Artemio, protagonista del film cult: il ragazzo di campagna, è in vendita. Ecco quanto costa comprarla

La casa di Artemio, il protagonista del film cult: il ragazzo di campagna, è in vendita. La villa, situata in provincia di Pavia, è un’icona del cinema italiano e rappresenta un’occasione unica per i fan del film.

La casa di Artemio, il protagonista del film cult: il ragazzo di campagna, è in vendita a 380.000 euro. La villa, situata in località Crespi di Gambolò, in provincia di Pavia, è un’icona del cinema italiano e rappresenta un’occasione unica per i fan del film e per gli appassionati di case di campagna.

La casa di Artemio ecco com’è veramente fatta

La casa di Artemio è un villino indipendente di 280 metri quadri con giardino, situato all’interno di un’area protetta del Parco del Ticino. L’abitazione si trova vicino al Comune di Gambolò, in provincia di Pavia, a mezzora di strada da Milano. L’abitazione è stata costruita nei primi del ‘900, ed ha un soggiorno una cucina abitabile, una camera da letto, studio con cabina armadio. Dall’inserzione leggiamo che è stata completamente ristrutturata nel 2013.

Gli interni sono in stile rustico, con travi a vista, tavelle sabbiate in cotto e pavimenti sempre in cotto. La cucina è la stessa in cui Artemio faceva colazione con il caffellatte ogni mattina, mentre nella camera da letto c’è la finestra dalla quale tirava la scarpa al gallo, colpevole di averlo svegliato. La villa è circondata da un grande giardino, in parte maneggio e in parte bosco.

Chi potrebbe essere interessato ad acquistarla

La casa di Artemio è un’occasione unica per i fan del film, che potranno vivere in un luogo che ha fatto la storia del cinema italiano. La villa è anche un’ottima soluzione per chi cerca una casa di campagna in un’area protetta e immersa nella natura. E soprattutto per chi ama i cavalli, perché ha anche un box per tenere questi animali.

Vivere qui significa avere la possibilità di vivere in un luogo iconico, che ha fatto sognare intere generazioni. La villa è anche un’ottima opportunità di investimento, perché potrebbe essere trasformata in casa vacanza attirare ammiratori da tutto il mondo.

E se qualcuno desidera vivere vicino al protagonista….

La casa di Artemio è un’occasione unica per chi è alla ricerca di una casa di campagna in un luogo speciale. Ma per chi non si accontenta della casa ma vuole vivere vicino al suo protagonista, allora deve spostarsi sul lago Maggiore. Qui può trovare belle case anche a meno di 40.000 euro e vivere accanto a Renato Pozzetto.