Ci sono rimedi che permettono di creare una soluzione realizzando ottimi risultati anche senza l’uso della tradizionale candeggina. Igienizzare e pulire la casa, o rendere il bucato splendente è possibile con una semplice soluzione. Sembra incredibile la candeggina si può sostituire con questi ingredienti e ottenere risultati migliori. Inoltre, è biodegradabile, naturale e salutare, perché non irrita o rovina la pelle. Questa miscela naturale può essere utilizzata quotidianamente senza controindicazioni per la salute. Vediamo come fare.

La candeggina si può sostituire con questi ingredienti e ottenere risultati migliori

Preparare in casa la candeggina naturale e biodegradabile è molto facile e non crea irritazioni. Prendere un recipiente di plastica, versare una tazza di bicarbonato, ¼ di tazza di borace, 10 gocce di olio essenziale alla fragranza di eucalipto, ¼ di sapone di Marsiglia liquido, ¼ di succo di limone.

Per mescolare gli ingredienti è consigliato utilizzare un mestolo di legno.

La candeggina naturale è pronta per essere utilizzata.

Come ottenere capi bianchi e profumati e pavimenti igienizzati

Tra i mille usi, la candeggina fatta in casa può essere aggiunta nel lavaggio dei panni bianchi in lavatrice. Aggiungere mezzo bicchiere nella vaschetta dove è inserito il detersivo.

La candeggina fatta in casa è ottima per pulire le pareti invase dalla muffa. Il suo odore non crea irritazione e soprattutto non è dannosa per la salute.

Inoltre, per pulire e disinfettare in modo naturale è possibile utilizzare il Tea Tree Oil. Molto conosciuto per le sue innumerevoli proprietà. Si può utilizzare inserendo 20 gocce di Tea Tree Oil in 700 ml di acqua. Inserire la soluzione in uno spruzzino.

Spruzzare sui pavimenti e sulle pareti, con un panno morbido asciugare le parti interessate.

Un altro rimedio che può sostituire la candeggina è il sale grosso. Si tratta del classico rimedio della nonna. Preparare una soluzione con un litro di acqua calda, due cucchiai di sale grosso e due cucchiai di bicarbonato di sodio.

Questa soluzione igienizza e sbianca in modo naturale, il risultato è sorprendente.

Sono rimedi semplici che se utilizzati in modo costante rientrano nella routine giornaliera.