La bici non frena più? Ecco come aggiustare i freni in pochi semplici passaggi.

Con tutti i bonus che il Governo sta annunciando per la mobilità alternativa, molti italiani hanno deciso di lasciare a casa l’auto per passare all’uso della bicicletta. Tuttavia, la bici ha bisogno di costante manutenzione per funzionare correttamente. La regolazione di routine dei freni della bici li aiuterà a ottenere prestazioni migliori e vi garantirà di guidare in maggiore sicurezza.

Le due cose principali che vanno necessariamente regolate nel sistema frenante della vostra bici sono le pastiglie e i cavi dei freni. Le pastiglie dei freni usurate, che siano troppo basse o alte sul cerchio, possono rappresentare un pericolo per la sicurezza. Mentre se i cavi dei freni sono troppo lenti, sarà più difficile frenare. Fortunatamente, si può facilmente risolvere questi problemi con alcuni strumenti!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quindi se la bici non frena più, ecco come aggiustare i freni in pochi semplici passaggi.

Le pastiglie dei freni

Controllate le pastiglie dei freni prima di effettuare qualsiasi regolazione. Le pastiglie dei freni sono ciò che blocca la ruota anteriore della bicicletta quando si tira la leva del freno. Se le pastiglie dei freni sono usurate oltre la linea etichettata “linea di usura”, dovrete sostituirle prima di apportare modifiche ai freni. Potete trovare pastiglie di ricambio in qualsiasi negozio speccializzato in biciclette o online. Se le linee di usura sulle pastiglie dei freni non sono etichettate, dovrebbero invece essere contrassegnate da scanalature sul lato delle pastiglie.

Cambiare le pastiglie da soli, vi permetterà di risparmiare tempo e denaro. Vediamo quindi come fare.

La bici non frena più? Ecco come aggiustare i freni in pochi semplici passaggi

Assicuratevi che la ruota sia allineata correttamente anche nei forcellini, altrimenti non farà un buon contatto con i freni.

Schiacciate la leva del freno per vedere dove le pastiglie colpiscono il cerchio. Entrambe le pastiglie dei freni devono entrare in contatto contemporaneamente con il cerchio del pneumatico anteriore. Dovrebbero colpire il centro del cerchio, con una quantità uguale di spazio sopra e sotto. Se le pastiglie colpiscono il cerchio troppo in alto o in basso, potrebbero entrare in contatto con la parte in gomma del pneumatico o con i raggi della bici. Questo impedirà al vostro mezzo di frenare correttamente, mettendo in pericolo la vostra sicurezza.

Se la bici ha un meccanismo di sgancio rapido, controllate che non sia allentato. Se il meccanismo è lento, i freni non schiacceranno saldamente la ruota.

Utilizzate una chiave a brugola per allentare i bulloni che fissano le pastiglie dei freni. Ruotate la chiave a brugola in senso antiorario per allentare i bulloni. Non allentate completamente i bulloni se volete solo riposizionare il freno. Se invece intendete proprio cambiarle, allentate i bulloni del tutto e le pastiglie usciranno dal supporto.

Riposizionate le pastiglie dei freni su o giù nel supporto. Dovrebbero muoversi facilmente su e giù una volta allentati i bulloni. Spostate le nuove pastiglie finché non saranno ben centrate sulla larghezza del cerchio della ruota.

Fatto ciò, stringete nuovamente i bulloni delle pastiglie dei freni con la chiave a brugola. Continuate a girare la chiave in senso orario finché i bulloni non saranno completamente serrati. Verificate quindi che le pastiglie dei freni siano centrate. Se necessario, regolate nuovamente.

I cavi

Per i cavi dei freni, i passaggi sono molto più semplici. Vi basterà stringere i bulloni di collegamento tra il cavo e il freno e tra il cavo e la manopola. Se non riuscite a farlo con le mani, utilizzate delle pinze, o qualcosa che comunque vi permetta di stringere il bullone saldamente per ruotarlo.