Croce e delizia degli uomini, ma non solo, di mezzo mondo. Soprattutto d’estate, quando una buona birra fresca aiuta a lenire la sofferenza del caldo e dell’afa. Stando agli studi recenti, bere birra in maniera moderata non fa male e non fa ingrassare. Come riportato dai nostri esperti di salute e benessere anche in un articolo di Pdb, una birra piccola da 0,25 cl ogni due o tre giorni non nuoce alla salute. Attenzione però a uno studio appena pubblicato e reso noto che afferma che bere birra la sera aumenta il rischio di infarto.

Studio inglese

Che lo studio sia di origine britannica non sorprende, dato che gli inglesi producono e amano la loro birra e i pub sono sempre molto frequentati. La ricerca proviene proprio dalle università d’oltremanica e sostiene che, bevendo circa 3 o 4 bicchieri di birra alla sera, poi ci ritroveremmo in età avanzata a rischiare un ictus o un infarto. Viene addirittura riportata la proporzione matematica, secondo la quale il rischio aumenta del 35% in 10 anni. Questo, eccedendo col consumo quotidiano di bionde, o rosse.

Attenzione anche alla birra piccola però

Bere birra la sera aumenta il rischio di infarto però anche per chi ne consuma 1 bicchiere solo a cena. In questo caso, però, la probabilità che accada un evento cardiocircolatorio scende al 10%, che, comunque rimane una percentuale non trascurabile. Come dire che un consumatore di birra su dieci rischia di morire anzitempo, consumando birra tutte le sere. Ecco perché noi italiani beviamo vino rosso!

Quando va bevuta

Dopo le previsioni nefaste, il ritorno a temi più lievi, come i consigli, sempre allegati alla ricerca su quando bisogna bere la birra. Mai prima di cena, come aperitivo, perché oltre a fermentare, andrebbe ad infiammare l’esofago e il tratto digestivo dello stomaco. Conseguenze ne sarebbero ulcere, coliti, esofagiti, bruciori di stomaco e gonfiori eccessivi. Se proprio dobbiamo berla, meglio a cena, magari con l nostra pizza!

Approfondimento

