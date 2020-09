Molti italiani hanno già acquistato una bicicletta o altri mezzi di trasporto alternativi. Purtroppo c’è da pedalare ancora per avere i soldi del Bonus Bicicletta. Gli aventi diritto attendono da mesi di ottenere il rimborso ma fino ad oggi non si è visto ancora nulla. I beneficiari sono in fibrillazione, si fanno tante domande. Vediamo cosa sta succedendo.

Perché il Bonus Bicicletta è stato rinviato?

Il Governo ha stanziato una determinata somma per il Bonus Bicicletta. Le risorse però non bastano. Il Governo ha messo a disposizione in tre step queste cifre: 120 milioni nel Decreto Rilancio, 20 milioni dalla legge di conversione dello stesso Decreto. Il Ministero dell’Ambiente ha reperito altri 70 milioni nell’assestamento di bilancio. Il Bonus Bicicletta ha una capienza di 210 milioni. Gli ultimi 70 milioni non saranno disponibili prima di ottobre. A questo punto il Governo per mancanza di liquidità fa slittare il termine del rimborso. L’apertura della piattaforma per ottenere i soldi del Bonus Bicicletta sarà a novembre.

I conti non tornano

Gli italiani stanno acquistando biciclette tradizionali, a pedalata assistita, monopattini elettrici, hoverboard senza sosta. Presumibilmente sono state vendute oltre 500mila biciclette, circa 200mila in più rispetto allo scorso anno. La misura del Bonus Bicicletta ha incentivato l’acquisto.

Gli Italiani cosa aspettano

Gli italiani hanno acquistato una bicicletta e attendono di ricevere l’incentivo economico. Il Governo ha stabilito una somma fino a 500 euro. L’incentivo è del 60% del prezzo di acquisto. Non tutti gli italiani hanno la possibilità di sfruttare l’occasione. L’incentivo è solo per coloro che abitano nelle città metropolitane e in aree urbane con più di 50mila abitanti. Il cittadino per ottenere i soldi del Bonus Bicicletta deve conservare il documento giustificativo di spesa. Quindi è bene conservare in un luogo sicuro tutta la documentazione di acquisto visto che i tempi si allungano. Insomma, c’è da pedalare ancora per avere i soldi del Bonus Bicicletta.