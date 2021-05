Stiamo utilizzando il cellulare quando, improvvisamente, lo schermo diventa nero. Si è spento, non risponde più ai nostri comandi, perché la batteria si è scaricata. Questo tipo di situazioni succedono sempre nei momenti meno opportuni. Capita, ad esempio, quando stiamo inviando una mail di lavoro, o nel momento in cui siamo al telefono con qualcuno. E quando succede, è una bella scocciatura.

Ecco perché, in questo articolo, abbiamo deciso di parlare di un comando che tantissime persone utilizzano sempre, senza sapere che prosciuga tantissima batteria. Se il nostro cellulare si scarica più velocemente rispetto alla norma, la colpa potrebbe essere proprio di questa funzione.

Vediamo insieme di che funzione stiamo parlando. Facciamo attenzione perché la batteria del cellulare si scaricherà velocemente per colpa di questa funzione che utilizziamo tutti i giorni ma che risucchia tantissima energia.

Alcune app prosciugano la batteria

Esistono app per ogni necessità. Per dormire, per bere, per camminare, e per qualsiasi altra cosa. Alcune app, però, consumano più energia di altre. Questo vuol dire che la batteria ne risentirà molto, e il nostro telefono si scaricherà velocemente. Ma quali sono queste app? Google, Whatsapp, Facebook e YouTube, ad esempio, sono tra le applicazioni che consumano più batteria in assoluto. Eppure, tantissima gente le utilizza quotidianamente, senza essere consapevole di questo dato.

Una funzione insospettabile che mangia la batteria

Oltre a questi servizi, esiste una funzione che si nutre di tantissima energia. Si tratta del comando vocale. Questa funzione, presente sugli smartphone di ultima generazione, permette di interagire con il proprio cellulare utilizzando la voce. È indiscutibilmente una funzione molto comoda.

Il problema è che, per far durare la batteria il più possibile, bisognerebbe evitare di utilizzarla. Ecco perché la batteria del cellulare si scaricherà velocemente per colpa di questa funzione che utilizziamo tutti i giorni ma che risucchia tantissima energia.

Altri consigli utili

Vediamo insieme alcuni trucchetti utili da mettere in atto per preservare la durata della batteria del nostro dispositivo.

Il telefono non va lasciato in carica tutta la notte, e non andrebbe neanche caricato fino al 100%.

Inoltre andrebbero disattivati il GPS e il WI FI quando non necessari.

Ricordiamoci anche di non tenere la luminosità del telefono troppo alta, ma di impostarla in modalità automatica.

