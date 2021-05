Quante volte abbiamo rischiato, senza volerlo, di far vedere immagini o video privati ad amici, colleghi e parenti? Questo è un problema molto comune, che parecchi non sanno come risolvere.

Infatti, per comodità siamo tutti abituati ad avere la galleria delle foto del nostro cellulare in bella vista. Ma se finisce nelle mani sbagliate può creare molto imbarazzo, specie se ci sono contenuti che non vorremmo mai far vedere.

In questa breve guida, sveleremo la strategia segreta e gratuita per nascondere dalla galleria del cellulare immagini e video privati, rendendoli accessibili solo a noi stessi.

Il procedimento è molto semplice

È davvero molto semplice creare una cartella segreta in cui inserire tutti quei contenuti che vorremmo tenere lontani da occhi indiscreti. Non serviranno né abilità informatiche particolari, né è necessario scaricare altre applicazioni. Inoltre, va specificato che questo trucco è disponibile solo per chi ha telefoni con sistema operativo Android.

Messi in chiaro questi aspetti, vediamo insieme la strategia segreta e gratuita per nascondere dalla galleria del cellulare immagini e video privati, rendendoli accessibili solo a noi stessi.

Come nascondere foto, video e documenti da tenere segreti dal cellulare

Prima di tutto apriamo il file manager, che può essere anche quello predefinito del cellulare che si chiama “Archivio”.

A questo punto entriamo nella memoria interna (o esterna) del nostro cellulare e clicchiamo sulla cartella “DCIM”, dove in genere vengono raccolti i nostri contenuti.

Ora, basterà aprire il menu in alto a destra e cliccare su “Crea cartella” e rinominiamola a nostro piacimento. In questa cartella dovremmo spostare tutte le foto, i video ed i documenti che vogliamo mantenere segreti.

Una volta fatto ciò, creiamo all’interno di questo archivio segreto una nuova cartella, sempre seguendo il procedimento di prima, ma questa volta nominiamola “. nomedia”. Naturalmente senza le virgolette e con il punto (questo è fondamentale) davanti al nome nomedia.

Come per magia, i contenuti che abbiamo deciso di tenere nascosti non saranno più visibili nella galleria!

Ma se per caso abbiamo bisogno di ripristinarli, la procedura è molto semplice.

Andiamo sempre su “Archivio”, apriamo il menù in alto a destra e clicchiamo su “Impostazioni”.

Ora non bisogna fare altro che cliccare alla voce “Mostra file di sistema nascosti” ed attivare questa funzione. Se vogliamo nascondere nuovamente i file, basterà disattivare la funzione ed il gioco è fatto.