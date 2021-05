In provincia di Grosseto c’è un piccolo borgo che sembra uscito dalle fiabe. Qui è possibile camminare tra statue di maghi, imperatori, gatti, un sole e stelle. Non si tratta di un circo, bensì di uno dei luoghi di interesse più magici di questo magnifico borgo toscano.

La Barcellona d’Italia è questo pittoresco borgo della Toscana che quest’estate non potremo perderci per nessuna ragione al mondo. Scopriamolo insieme.

Barcellona nel bel mezzo della campagna toscana

Barcellona è una delle città europee più amate. I colori delle sue strade, i profumi e le attrazioni creano un’atmosfera davvero magica.

E se scoprissimo di poter vivere la stessa magia della città spagnola rimanendo comodamente in Italia?

Il borgo dove tutto questo è possibile si chiama Pescia Fiorentina. È una frazione di Capalbio, in provincia di Grosseto.

Il luogo che richiama la maggior parte di turisti in questo luogo è il Giardino dei Tarocchi. Si tratta di un parco tematico o, meglio, di un giardino. Il turista che visita questo luogo potrà camminare tra enormi statue coloratissime e molto bizzarre.

L’ispirazione arriva dalla Spagna

L’ideatrice di questo parco tematico è Niki de Saint Phalle. L’artista franco-statunitense ha avuto l’idea di creare questo luogo magico dopo aver visitato Parc Guell.

Stiamo parlando, ovviamente, del fantastico parco progettato da Antonì Guardì che si trova, appunto, a Barcellona. In questo parco, Gaudì progettò delle opere decorate con frammenti di ceramica e pezzi di vetro colorati, creando una sorta di mosaico a cielo aperto.

Il mondo misterioso dei tarocchi

Da lì l’idea di creare un luogo in cui raccogliere queste grandi statue che si ispirano all’iconografia dei tarocchi. Qui, infatti, possiamo vedere la statua di un mago, quella di una papessa, di un’imperatrice e tante altre forme molto fantasiose. Il gioco di colori che si crea è davvero formidabile.

L’atmosfera è magica, ed è perfetta anche per intrattenere i bambini. Insomma, la Barcellona d’Italia è questo pittoresco borgo della Toscana che quest’estate non potremo perderci per nessuna ragione al mondo.

