Una delle mete favorite per l’estate, pandemia permettendo, è il Messico. Questo Paese del Centro America che unisce il grande continente americano ha un fascino tutto particolare.

Il costo del viaggio non è alto, se prevediamo il volo abbastanza in anticipo in una stagione non troppo frequentata. La durata del viaggio è di 12 ora circa a seconda se il volo è diretto o con scalo. Attenzione quindi al jet lag e a riequilibrare il bioritmo con le giuste ore di sonno e integratori di melatonina. Con 500 euro andata e ritorno ce la possiamo cavare, grazie alle offerte low cost.

Ecco le mete principali per una prima visita in Messico

Ovviamente non possiamo non dedicare tempo alla bellissima capitale di Città del Messico. Normalmente sarà anche il punto di arrivo del nostro volo intercontinentale. Su un viaggio di una settimana o due, sarà importante dedicare a questa città almeno i 2/3 del viaggio.

La visita alla Piazza Centrale, lo “Zocalo” già ci dà l’idea della grandezza e delle dimensioni impressionanti di questo luogo. Un po’ come l’Altare della Patria a Roma, in questa città spicca una grandissima bandiera messicana simbolo del Paese. La Piazza della Costituzione fu il luogo in cui i conquistadores spagnoli crearono appunto il punto centrale del Paese. In precedenza, vi si trovavano ancora gli antichi resti della città di Tenochtitlán.

Sulle tracce degli Aztechi visitando il meraviglioso sito di Teotihuacan per un incredibile viaggio in Messico

Il vero interesse di questo viaggio è infatti la scoperta della grandissima civiltà mesoamericana fra Aztechi, Maya e le altre antiche popolazioni.

Non possiamo non visitare il grande e bellissimo Museo di Antropologia di Città del Messico. In un giorno o due potremmo immergerci nella storia incredibile di questo Paese. Le stanze del museo sono riempite di ricostruzioni e oggetti ancora intatti dei vari periodi storici dalla preistoria a oggi. La visita sembra senza fine talmente sono innumerevoli le storie e le immagini da vedere e conoscere.

Per continuare la visita camminiamo sulle tracce degli Aztechi visitando il meraviglioso sito di Teotihuacan per un incredibile viaggio in Messico a un’ora dalla capitale. Le Piramidi del Sole e della Luna sono mete indimenticabili che ci faranno fare un vero e proprio viaggio nel tempo.