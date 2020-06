L’ euro è pronto a surclassare lo yen. Vicina l’inversione rialzista di lungo periodo

Spinto dalla politica della BCE l’ euro ha chiuso la settimana rafforzandosi contro tutte le principali valute mondiali. Sullo yen (FXEURJPY), in particolare, l’apprezzamento è stato molto importante con il cambio che si è portato a contatto con livelli molto importanti oltre i quali le quotazioni potrebbero esplodere al rialzo.

Time frame giornaliero

Da inizio maggio le quotazioni sono passate da area 114 ad area 125 polverizzando la resistenza in area 119,465 (I° obiettivo di prezzo). Con la chiusura di venerdì 5 giugno, poi, si sono portate a contatto con la resistenza in area 124,5 (II° obiettivo di prezzo). Questo livello riveste particolare importanza per capire quanto accadrà nel breve termine. La sua rottura in chiusura di giornata, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al III° obiettivo di prezzo in area 129,5. Su questi livelli potremmo assistere a un ritracciamento delle quotazioni.

La mancata rottura, invece, di area 124,5 per 2/3 sedute consecutive, potrebbe portare a un ritracciamento fino in area 122,576. Chiusure inferiori a questo livello metterebbero in crisi lo scenario rialzista di breve.

Time frame settimanale

La settimana appena conclusasi ha visto la formazione di una barra rialzista come se ne vedono poco sul grafico euro yen. Inoltre ha letteralmente spaccata la resistenza costituita dal I° obiettivo di prezzo in area 121,451. Si sono aperte, quindi, le porte a una continuazione del rialzo fino al II° obiettivo di prezzo in area 128,437. La massima estensione del rialzo si trova in area 135,4553.

Da notare che ritracciamenti fino in area 121,451 sono ancora compatibili con il rialzo in corso. Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a questo livello, i ribassisti potrebbero avere la meglio.

Time frame mensile

Il mese di giugno potrebbe segnare la svolta di lungo periodo per il cambio euro yen. Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura mensile superiore a 125,1 aprirebbe a un’accelerazione rialzista fino all’obiettivo in area 142,462.

Approfondimento

Euro diretto verso 1,28 contro il dollaro o ritorno verso la parità?