Quanta costa un weekend a Cortona in autunno e cosa vedere nella città dove vive Jovanotti

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, l’ha adottato come suo luogo di residenza. La sua casa svolge anche la funzione di studio. Vive e lavora lì da diversi anni ormai. Uno dei paesi più belli della Toscana, appartenente alla provincia di Arezzo, ma vicinissimo all’Umbria.

Uno dei tanti gioielli di una regione che ha la fortuna di possedere tutto. Paesaggi marini, lungo la costa tirrenica, le montagne appenniniche, città d’arte tra le più belle al mondo come Firenze e Siena. Una storia che parte dagli Etruschi, passa dai guelfi e ghibellini, da Leonardo e Dante, fino ad arrivare a Bocelli e Benigni.

Cortona appartiene di diritto ai capolavori della Toscana. Un centro storico di bellezza unica, che mescola insieme Medioevo e Rinascimento, con splendidi palazzi che si affacciano su pittoresche viuzze in un continuo saliscendi pieno di botteghe di prodotti tipici e interessanti trattorie.

Cosa vedere

Dentro le mure etrusche del centro storico, passando dalla Porta di Santa Maria, si apre subito Piazza della Repubblica, sede del comune. Si attraversa l’arco creato dal palazzo del municipio e si inizia il viaggio alla scoperta di Cortona.

Dopo aver ammirato la Torre dell’Orologio si può passare all’attigua piazza Signorelli, dove è possibile visitare l’omonimo teatro, con le sue caratteristiche sette arcate. Successivamente si consiglia di visitare il Museo dell’Accademia Etrusca a Palazzo Casali, un elegante edificio risalente al 1200.

La chiesa principale di Cortona è il Duomo dedicato a Santa Maria Assunta. La facciata in stile medievale romanico non colpisce particolarmente, ma è all’interno che si trovano le più pregevoli opere d’arte, tutte dipinte da artisti toscani.

La chiesa di San Cristoforo, quella di San Francesco e di Santa Maria Nuova, dove si è sposato Jovanotti, sono meritevoli di una visita. Lunga le strade acciottolate del paese, poi, arriviamo all’edificio di culto più grande, ovvero la Basilica di Santa Margherita. Anch’essa del 1300, ma ampiamente ricostruita nel 1800, all’interno è caratterizzata da colonne decorate con colori accesi.

Quanta costa un weekend a Cortona nei mesi autunnali

Queste prime calde giornate autunnali potrebbero essere l’ideale per visitare Cortona. Il prossimo weekend, poi, nella frazione di Pierle è in programma la Sagra della Castagna. Quale miglior occasione, allore per trascorrere almeno una notte presso uno dei tanti alloggi che la piattaforma Airbnb offre. Tra i 76 euro e i 125 per una famiglia di tre persone, anche in porzioni di poderi. Booking.com, invece, propon soluzioni a partire da 69 euro, con stanze in agriturismo a 95 euro presso il Monastero San Silvestro e B&B tra i 95 e i 165 euro senza colazione.

Per quel che riguarda il pranzo, invece, si può optare per la classica Trattoria Toscana, con circa una trentina di euro a persona. Oppure scegliere la Taverna del Gozzoviglio, con pasta fresca tutti i giorni. Anche in questo caso si potrà spendere intorno ai 30 euro. La Fett’Unta è invece una location particolare dove poter assaggiare, con circa 20 euro, una degustazione di piatti tipici abbinati a una buona carta dei vini.

Quanta costa un weekend a Cortona in autunno, dal 7 all’8 ottobre in occasione della Sagra della Castagna? Tra i 150 e i 250 euro, perché non si può non aggiungere l’acquisto di qualche prelibatezza locale come l’olio, il vino o i cantucci.