Azioni bancarie: chi fa guadagnare soldi e chi fa perderli

Da un’analisi dei primi 100 titoli più capitalizzati di Piazza Affari è emerso che due azioni bancarie hanno aperto e chiuso la classifica delle migliori performance. In particolare, BPER ha guidato i rialzi con una performance di oltre il 3%, mentre Illimity Bank ha perso oltre il 2%. Quale potrebbe essere il futuro per questi due titoli azionari? La parola all’analisi grafica.

Tra le azioni bancarie BPER Banca è, dopo Unicredit, la migliore da inizio anno: cosa potrebbe accadere adesso?

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 28 settembre in area 2,883 €, in rialzo del 3,15% rispetto alla seduta precedente.

Almeno per il momento l’effetto del forte rialzo giornaliero non cambia le sorti del titolo e tutto si deciderà nelle prossime sedute. Come si vede dal grafico, infatti, dopo che le quotazioni hanno rotto al rialzo la resistenza in area 2,9 € hanno poi ripiegato andandoci nuovamente sotto. A questo punto solo la decisa rottura di area 2,903 €, confermata da una ulteriore chiusura superiore a 3,037 €, potrebbe favorire una nuova accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura. I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 2,687 €.

Le discesa delle azioni Illimity Bank sembra non avere fine: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 28 settembre in ribasso del 2,26% rispetto alla seduta precedente a quota 5,20 €.

Da inizio anno le quotazioni di Illimity Bank perdono circa il 25% risultando essere uno dei peggiori titoli del settore bancario. La tendenza in corso, quindi, è ribassista e al momento l’unico ostacolo lungo il cammino ribassista passa per il supporto in area 5,09 €. Qualora questo livello dovesse cedere allora le quotazioni potrebbero accelerare fino al successivo punto di inversione in area 4,47 €.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 5,71 €.

Letture consigliate

L’Agenzia delle Entrate pagherà fino a 9.600 euro a fondo perduto a questi contribuenti che hanno fatto lavori edili e fanno domanda entro ottobre