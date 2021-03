Un tempo acquistare una borsa di lusso era molto semplice ma costoso, l’unico modo era recarsi in boutique. Oggi, invece, tra mercatini vintage e siti di second hand imbattersi in veri e propri affari potrebbe sembrare semplicissimo.

Eppure, come si è già cercato di fare in precedenza con le borse Louis Vuitton (leggere qui), è necessario imparare a diffidare. Diffidare dai prezzi troppo convenienti e cercare di capire cosa distingue una borsa originale da una contraffatta.

Anche per quanto riguarda le borse marchiate Gucci, infatti, le imitazioni sono all’ordine del giorno.

Questo specialmente per via della grande fama che i prodotti di questo marchio hanno avuto grazie a Instagram e alle influencer.

Dopo aver raggiunto il grande pubblico grazie ai social, sempre più persone hanno desiderato avvicinarsi a una “Dionysus” o ad una “Marmont”. Questo ha aumentato esponenzialmente il numero di oggetti contraffatti in vendita.

Il problema maggiore non riguarda tanto le contraffazioni grossolane dei prodotti da bancarella, quanto, invece, i prodotti in vendita in mercatini o online.

A volte, infatti, scrollando le pagine di Depop o di eBay l’attenzione viene attirata da oggetti a prezzi molto convenienti.

Come capire se si tratta di oggetti originali o contraffatti?

Vediamo, allora, i segreti per riconoscere una borsa Gucci originale e concludere veri affari.

Pelle e cuciture

Come per le Vuitton, anche nel caso delle borse Gucci l’attenzione al dettaglio farà la differenza.

Innanzitutto, le borse Gucci sono prodotte in vera pelle che si riconosce alla vista e al tatto. La pelle non dovrà apparire rigida ma molto morbida, la morbidezza del materiale è sinonimo di qualità.

Oltre alla pelle bisognerà prestare molta attenzione alle cuciture che, nella maggioranza dei casi, sono dello stesso colore della pelle. Una borsa azzurra avrà le cuciture azzurre, non di altri colori.

Diffidare da cuciture pacchiane di colori diversi rispetto alla borsa.

Fodera

Tra i trucchetti per riconoscere una borsa Gucci originale e concludere veri affari c’è anche l’attento controllo della fodera.

La fodera interna delle borse non riporta alcun logo, sarà cucita in maniera regolare e sarà a tinta unita. Raramente potrà avere una fantasia ma nel caso fare molta attenzione agli altri dettagli.

La fodera, inoltre, non dovrà apparire spiegazzata o cucita in maniera poco attenta o storta.

Le borse, poi, avranno anche una tasca interna.

Codice identificativo

Come per le borse Vuitton, poi, anche in questo caso ci sarà un codice identificativo per il tipo di prodotto. Inserito nelle borse a partire dagli anni ’90 è un codice suddiviso su due righe: la riga superiore identificativa del modello e la seconda riga, invece, il numero seriale dell’articolo. Ad esempio la “Gucci Marmont small” avrà nella prima riga il codice 443497 e la “Gucci Dionysus” media 403348. Importantissimo: dovranno esserci solo numeri, nessuna lettera.

Questo codice si troverà marchiato a fuoco sulla linguetta in pelle all’interno della borsa. Non dovrà essere stampato ma impresso, nitido e ben leggibile. Nella parte anteriore della linguetta ci sarà il simbolo trademark, la scritta “GUCCI” e “Made in Italy”.

Dal momento che esistono falsi molto belli e con codici che potrebbero sembrare originali si consiglia di chiamare in boutique e comunicare il codice.

Le “G”

Tra i piccoli segreti per concludere veri affari non potrà mancare l’attenzione alla forma delle “G”.

Infatti le “G” non dovranno apparire deformate o storte. E il contorno non dovrà essere né allungato né schiacciato.

Si tratta di lettere dell’alfabeto allineate e simmetriche realizzate in metallo dorato o argentato di ottima qualità. Nelle borse con tracolla la catena dovrà essere pesante, in quelle false molto spesso sarà utilizzata la latta.

Nelle borse con monogramma non dovranno assomigliare al numero sei e l’allineamento, anche lungo i lati, dovrà essere perfetto.

Consigli

Anche se l’unico modo per essere sicuri di non imbattersi in falsi è acquistare in boutique con alcune accortezze è possibile concludere dei veri affari.

Sui siti di second hand si consiglia di acquistare da venditori fidati, possibilmente con molte recensioni positive.

Dovranno, poi, essere evitati i siti che vendono oggetti di grandi marchi a pochi euro, saranno sicuramente contraffatti. Ecco, quindi, alcuni segreti per riconoscere una borsa Gucci originale e concludere veri affari.