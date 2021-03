Anche se siamo obbligati a stare in casa molto tempo perché ci troviamo in zona rossa o arancione la primavera che arriva va festeggiata. Come ogni anno, anche quest’anno arriva la bella stagione e la natura rinasce e si rinnova. In molte culture questa data è un’importante festa, come abbiamo visto in questo articolo.

Oggi vedremo la ricetta di un dolce raffinatissimo per festeggiare l’arrivo della primavera.

Un dolce che sa di rose e pistacchi

Per festeggiare la primavera perché non preparare una torta super originale e semplice da realizzare?

Oggi vogliamo parlare della Persian Love Cake, un dolce sempre più in voga famoso per la sua morbida consistenza e il suo aroma di rose e pistacchi.

La preparazione è piuttosto semplice: avremo bisogno di 350g di farina di mandorle, 300 g di zucchero semolato, 120 g di burro, 2 uova, 250 di yogurt greco, acqua di rose e granella di pistacchi.

Persian Love Cake

Iniziamo a setacciare la farina di mandorle. Uniamo lo zucchero assieme a un pizzico di sale. Poi aggiungiamo il burro fuso e impastiamo. Ora dividiamo in due il composto, uno da utilizzare come base e l’altro da aggiungere in un secondo tempo.

Imburriamo una teglia rotonda e versiamo la base. L’impasto rimanente va unito all’acqua di rose, le uova e lo yogurt. Mescoliamo e aggiungiamo alla tortiera. Ora possiamo mettere i pistacchi e cuocere a 180° per 45 minuti.

Una volta cotta possiamo procedere alla decorazione, spalmando una glassa realizzata con dello zucchero a velo a cui aggiungeremo dei petali di rosa freschi o secchi.

Un dolce raffinatissimo per festeggiare l’arrivo della primavera

Ora che abbiamo realizzato questo dolce morbido e delicato che ricordiamo essere anche completamente privo di glutine possiamo servirlo su un’alzata di vetro e gustarlo assieme a del tè amaro.

Un dolce che sa di fiori e di primavera, di amore e delicatezza, semplicissimo da realizzare!