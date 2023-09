Quanto guadagna Silvia Toffanin con Verissimo, il suo vezzo a difesa della famiglia

Conduttrice televisiva molto amata e seguita dal pubblico, showgirl che ha esordito accanto a Gerry Scotti, la Toffanin è una ex modella. Sposata con Pier Silvio Berlusconi a cui è legata dal 2002, padre dei suoi 2 figli, la conduttrice ha dimostrato di essere talentuosa a prescindere dalla posizione privilegiata che ha sempre occupato. Ecco quali sono i suoi guadagni.

Non sembra vero, come passa il tempo. L’avevamo vista su Passaparola agli inizi del 2000 e sembra proprio ieri. E invece Silvia Toffanin conduce Verissimo niente di meno che dal 2006. Il rotocalco che va in onda di pomeriggio nel fine settimana le ha dato successo e grande visibilità ma anche lei ha dato tanto al programma. È diventato un punto di riferimento nel palinsesto Mediaset grazie alla sua eleganza, alla sua serietà e al modo pacato di trattare argomenti delicati. I Vip si aprono, rivelano segreti e piangono come non mai ma non in maniera stucchevole. Il pubblico apprezza e ripaga con gli ascolti che sono da record.

il suo compenso per questo lavoro è di 1.370.000 all’anno cioè 114.160 euro al mese. In molti storceranno il naso perché si tratta di una somma considerevole per un lavoro del week end. Preparare la trasmissione però richiede più tempo di quanto immaginiamo e inoltre sono gli ascolti a fare da padrone. Quando questi non mancano e l’investimento è giustificato c’è poco da aggiungere.

La migliore

Quanto guadagna Silvia Toffanin con Verissimo è tanto. Ma sono 16 anni che il pubblico la premia e questo dimostra la serietà della professionista. Secondo quanto affermato da Barbara D’Urso la somma da lei guadagnata per la fascia pomeridiana che andava in onda tutti i giorni era di 500 mila euro. Un giornalista di Mediaset guadagna poco più di 45 mila euro l’anno. Le discrasie sono sotto gli occhi di tutti e ad attirare le antipatie dell’ex letterina possono essere proprio queste diversità di trattamento. Se aggiungiamo che lei è la moglie del boss certo non si può criticare chi critica.

La Toffanin comunque è laureata in lingue e letterature straniere alla Cattolica di Milano, è in grado di intervistare gli ospiti in inglese e ha avuto come relatore Aldo Grasso. Silvia è in grado di sorprendere sotto diversi punti di vista. Alle classifiche che pongono tante conduttrici ai primi posti delle più pagate bisogna aggiungere il suo nome che spesso non compare. Sarebbe quindi lei che occuperà il primo posto alla fine della stagione televisiva futura.

Quanto guadagna Silvia Toffanin con Verissimo, un talento puro

Ha cominciato con Verissimo nel 2006 e il suo stipendio è andato crescendo con il tempo. Ma fin da subito si era capito che sarebbe diventata la conduttrice più amata della televisione. Lo si era capito già durante la gavetta fatta alla guida del mitico programma Nonsolomoda ma anche a fianco di Paola Perego che fu costretta a lasciarle il timone di Verissimo.

Le è molto riservata e attenta a non far trapelare nulla della sua vita privata. I giornali sono felici quando si impossessano di una sua foto, paparazzata in vacanza o in giro, sono foto rare. Un vezzo? La sua assenza dai social. Lo fa per tutelare i suoi figli e la sua famiglia. Questo a dimostrazione di come la difesa dei valori più cari e importanti vada oltre la visibilità. Brava Silvia. Andare controcorrente certe volte può essere utile e produttivo.