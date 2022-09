Jackie ed Elisabetta II, come andò quel pranzo privato tra le presunte rivali

Se fosse viva oggi avrebbe novantatré anni, tre in meno della compianta Regina Elisabetta II. Jaqueline Kennedy, una delle più giovani first lady d’America, icona di stile e simbolo di eleganza, viene a mancare nel 1994. Dopo la morte del marito John Kennedy nel 1963, con i suoi figli decide di rimanere al margine dei riflettori. Nel 1968 sposa il ricchissimo Aristotele Onassis che muore nel 1975. Così l’ex first si dedica completamente alla carriera di editrice e scrittrice.

Due personalità tra le più influenti al Mondo

Della donna tra le più carismatiche al Mondo rimane traccia e segno. In fondo nessuna first finora eguaglia o supera il suo fascino e il suo garbo. Nel secolo scorso guardare Jaqueline significava vivere un sogno e coltivare una speranza. Di ripresa economica, di benessere, di bellezza umana e della vita stessa. Contestualmente, dall’altra parte del Mondo una delle donne più in vista è Elisabetta II. Tra le due il paragone, in fatto di stile, non regge. Tant’è che la stampa non esita ad etichettare il rapporto tra le due come di competizione. Jackie molto popolare, la Regina un po’ meno. La prima graziata di un fascino unico, la seconda certamente meno attraente. E forse proprio per tentare di fugare la notizia di tale (presunta) rivalità vediamo nei fatti Jackie ed Elisabetta II, come andò quel pranzo a Buckingham Palace.

Il pranzo insieme a Londra

Un momento di convivialità del tutto privato in occasione della visita europea della first lady americana. Corre l’anno 1962 e Jaqueline fa tappa a Londra per incontrare sua sorella. Trovandosi in zona, non si sa chi faccia il primo passo, se è lei a proporsi o la Regina ad invitarla. Ad ogni modo s’incontrano dal vivo. E sul pranzo privato in realtà non si sa molto. Un po’ perché la moglie di John non ha l’abitudine di raccontare molto ai giornalisti, soprattutto se si tratta di aneddoti a metà tra l’istituzionale e il personale. Commenta solo affermando che la Regina è molto gentile con lei per l’occasione.

Jackie ed Elisabetta II, come andò quel pranzo privato tra le presunte rivali

Pare la Regina fosse molto ospitale e cordiale nei suoi confronti al punto che la bellissima signora Kennedy si dice «impressionata». E anche «grata» alla donna reale. E probabilmente l’impressione non è solo per l’accoglienza, ma anche per lo stile british e il protocollo che possiamo solo immaginare rispetto ad un pranzo di tale spessore. Due donne il cui peso a livello mondiale fa rumore. Una da un lato e una dall’altro dell’Oceano in un periodo in cui fra Stati e continenti c’era maggiore sodalizio e reale sinergia.

Lettura consigliata

Elisabetta II le cause della morte, i fiori per Meghan e l’ombra di Diana