Isola dei Famosi, vuoi sapere quale naufrago in nomination si salverà il 29 maggio? L’oroscopo è certo. Lei resta

Puntata interessante quella di lunedì 22 maggio che ha sancito l’eliminazione di Christopher Leoni e cinque naufraghi in nomination. Come sempre, abbiamo provato a giocare, controllando l’oroscopo di questi concorrenti per vedere il loro destino, in anticipo. Ed ecco chi non dovrebbe correre rischi per la prossima puntata.

Ci stiamo avviando verso le ultime puntate dell’Isola dei Famosi, la cui fine, al momento, è prevista per lunedì 19 giugno. Questo vuole dire che avremo, su Canale 5, ancora quattro puntate di questo reality show che piace sempre molto alla gente. Ovvero, avremo ancora modo di seguire nomination, liti, amicizie, alleanze, eliminazioni.

Che sono un po’ l’ingrediente di ogni reality che si rispetti, altrimenti sarebbe tutto fiacco e poco interessante per il pubblico. Nell’ultima puntata se ne è andato Christopher Leoni, mentre, per il momento, si è salvata Helena che si è trasferita a Isola Sant’Elena. Qui ha trovato Gian Maria e Christopher e, dopo un televoto veloce, quest’ultimo ha salutato tutti abbandonando il reality. Isola dei Famosi, vuoi sapere quale naufrago in nomination si salverà, il 29, invece?

Ecco chi sono i cinque concorrenti in nomination. Alcuni non lo sono mai stati, ed ecco chi rischia

Dal gruppo è stato nominato Marco Mazzoli. Dal leader è stata nominata Corinne Clery. Dalle dinamiche e dai giochi sono usciti i nomi di Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa e Luca Vetrone. Tutti e cinque in nomination e, quindi, a rischio di eliminazione. Come sapete, qualche volta, per divertimento, proviamo ad indovinare, grazie alle stelle, chi sarà eliminato.

Spesso, abbiamo indovinato, a partire da quella di Marco Predolin o nel caso della vincitrice del Grande Fratello Vip. Qualche volta, invece, il televoto può più degli oroscopi, sconfessandolo. Quindi, ribadiamo si tratta solo di un gioco, ma saranno gli spettatori a decretare chi se ne andrà.

Ecco il segno zodiacale di ogni naufrago che si trova in nomination

Vediamo, allora, il segno zodiacale di ogni concorrente in nomination. Il primo è Marco Mazzoli, conduttore radiofonico. Essendo nato, a Milano, il 20 ottobre 1972, è della Bilancia. L’attrice francese Corinne Clery, invece, nata a Parigi il 23 marzo 1950, è Ariete.

La showgirl Nathaly Caldonazzo, nata a Roma il 24 maggio del 1969, è Gemelli. Passiamo a Pamela Camassa, modella e showgirl, nata a Prato il 22 aprile del 1984 sotto il segno zodiacale del Toro. Infine, Luca Vetrone, personal trainer e influencer, nato a Benevento il 20 febbraio 1995, è dei Pesci.

Isola dei Famosi, vuoi sapere quale naufrago in nomination non lascerà la trasmissione? Ecco la risposta

Come si vede, tutti hanno un segno zodiacale differente. Benissimo, ma cosa prevede l’oroscopo per loro? Nella settimana dal 29 maggio al 4 giugno, in realtà, a prima vista, sembra che Pesci e Bilancia abbiano le stelle contrarie. Che sono i segni zodiacali dei due uomini in nomination.

Quella messa meglio dal punto di vista astrologico è la Caldonazzo, visto che per i Gemelli sarà un inizio settimana particolarmente brillante. Incerto, ma sicuramente migliore, sembra il destino di Pamela e Corinne, rispetto ai due maschietti. Come sappiamo, però, non dipende da loro, ma dal televoto. Vedremo se Nathaly si salverà, come prevedono le stelle.