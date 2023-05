Vuoi sapere qual è la colazione per rimanere magrissima e sempre in forma? Ecco cosa mangia Belen Rodriguez 

Belen Rodriguez e la sua colazione: ecco cosa mangia la showgirl per avere un fisico davvero invidiabile.

La famosa modella e personalità televisiva Belén Rodriguez ha sempre attirato l’attenzione per la sua forma fisica impeccabile. Oltre a un allenamento regolare e a uno stile di vita attivo e sempre dinamico, la colazione gioca un ruolo fondamentale nel suo regime di salute e benessere. Vediamo, quindi, la colazione salutare di Belén Rodriguez, che le fornisce l’energia necessaria per affrontare le sue giornate impegnative e mantenere la sua forma invidiabile.

Belen Rodriguez e l’equilibrio nella vita: ecco su cosa si basano le scelte alimentari della showgirl argentina

La colazione di Belén si basa su scelte alimentari equilibrate e nutrienti. La showgirl, diverse volte ha pubblicato la sua colazione su Instagram, rendendola nota a tutti e facendo vedere qual è il suo regime alimetare. Di solito, opta per una combinazione di proteine, carboidrati sani e grassi buoni. Una fonte comune di proteine per Belen è l’uovo, che fornisce importanti amminoacidi e sostanze nutritive essenziali. Oltre alle uova, che sono sicuramente fonti importantissimi per la showgirl, ci sono anche altri alimenti. La colazione, infatti, è completa con verdure a foglia verde, come spinaci o cavolo riccio, per aumentare l’apporto di fibre e vitamine.

Anche i carboidrati trovano spazio nella colazione della nota showgirl

I carboidrati sono parte integrante della colazione di Belén, ma sceglie quelli sani e integrali. Ad esempio, spesso nelle sue stories si vede che la colazione presenta una porzione di fiocchi d’avena, che sono ricchi di fibre e forniscono energia a lungo termine. La showgirl spesso abbina i fiocchi d’avena a diversi tipi di frutta fresca, come le fragole o le banane.

Vuoi sapere qual è la colazione di Belen Rodriguez? Ecco degli spunti offerti proprio da lei sul suo Instagram

Non solo cibo, però. Belen, infatti, sa quanto sia importante mettere insieme agli alimenti anche delle bevande che aiutino a rimanere idratati. E, per iniziare bene la giornata, per esempio, opta per un tè e molta acqua. Inoltre, le porzioni che si vedono sulle sue stories sono giuste ma mai troppo abbondanti. La moderazione, infatti, è decisamente importante. Dunque, se vuoi sapere qual è la colazione giusta per iniziare bene la giornata rimanendo in forma, questo può essere un buon punto da cui partire. Ovviamente, prima di cambiare le tue abitudini alimentari, parlane con un medico di fiducia. Infatti, solo un professionista può effettivamente darti delle indicazioni corrette per te e per il tuo fisico.