Ogni anno a dicembre tutte le case di brokeraggio internazionali fanno le loro previsioni per il futuro. Per il 2023 quasi tutti proiettavano un ulteriore ribasso rispatto al 2022 e una severa recessione alle porte. Complice di questa previsione era la curva dei rendimenti inclinata al ribasso e gli ulteriori rialzi dei tassi che sarebbero venuti. Cosa attendono ora per il 2024? Ci sono ipotesi contrastanti sul futuro di Wall Street.

A parer nostro la storia si ripeterà

I nostri studi partono dal principio vichiano secondo il quale “la storia tende principalmente a ripetersi”. Per questo motivo siamo andati ad abbinare il quarto anno del ciclo presidenziale americano con il quarto anno del decennio.

Negli utimi 20 anni il nostro metodo predittivo ha rivelato un’efficacia sul percorso campione di ogni anno di circa l’85%. Mentre le date di setup hanno intercettato minimi e massimi con un’efficacia vicina al 90%.

Questa è la nostra prevsione per il 2024:

Fase laterale ribassista fino al mese di maggio e poi rialzo fino a dicembre.

Siamo andati a consultare le attese di alcuni analisti a livello mondiale e sono le seguenti:

molti ritengono che il trend sarà laterale e fissano degli obiettivi che vanno fra i 3.700 ai 5.000 punti.

Le attese di Morgan Stanley e Goldman Sachs si assestano fra i 4.500 e 4.700 punti. Secondo gli esperti di Jp Morgan, il 2024 sarà un anno negativo e l’indice potrebbe chiudere intorno ai 4.200 punti.

Ipotesi contrastanti sul futuro di Wall Street: nel breve termine la tendenza è ancora rialzista

La chiusura della seduta borsistica del giorno 14 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

36.247,87

Nasdaq C.

14.403,97

S&P500

4.604,37.

Per il momento continuiamo a non ravvisare particolari pericoli: il rialzo potrebbe continuare fino alla fine dell’anno.

