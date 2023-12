Come fare regali di Natale a tutti con 223 euro e fare comunque un figurone

Anche con un budget limitato puoi fare dei bei regali di Natale e fare un figurone con familiari, parenti e amici. Ecco alcuni consigli su come e cosa regalare rimanendo del limite di spesa definito.

Il Natale è alle porte e con esso la tradizione di scambiarsi regali con familiari e amici. Ma come riuscire a fare regali di qualità e creativi con un budget limitato? Secondo una indagine di Confesercenti, le famiglie italiane spenderanno in media quest’anno 223 euro a testa per i regali da mettere sotto l’albero. Se hai a disposizione 223 euro è già una bella cifra. Ma se il tuo budget per i regali di Natale è ancora più limitato, non disperare. In questo articolo ti diamo alcuni consigli su come fare regali di Natale pur avendo una cifra limitata ma facendo un figurone.

Come fare regali di Natale con un budget fissato: primo consiglio

Il primo consiglio che ti diamo è di fare una lista delle persone a cui vuoi fare un regalo e di stabilire un budget per ognuna. In questo modo potrai distribuire i tuoi euro in modo equo e razionale, evitando di spendere troppo per qualcuno e troppo poco per altri. Inoltre, potrai avere un’idea più chiara di cosa cercare per ogni persona, in base ai suoi gusti, interessi e bisogni.

Secondo consiglio: sfrutta le occasioni online

Il secondo consiglio è di sfruttare le offerte online e i siti di comparazione prezzi. Su internet puoi trovare una vasta gamma di prodotti di qualità a prezzi convenienti, se sai dove cercare. Puoi approfittare delle offerte speciali, dei codici sconto, delle spedizioni gratuite e dei resi facili. Inoltre, puoi confrontare i prezzi di diversi siti e negozi online, per trovare il miglior rapporto qualità-prezzo. Ricorda, però, di verificare sempre la reputazione del venditore, la garanzia del prodotto e i tempi di consegna, per evitare brutte sorprese.

Terzo consiglio: punta sull’originalità e non sul costo

Il terzo consiglio è di puntare sulla creatività e sull’originalità. Non sempre il regalo più costoso è il più apprezzato. A volte basta un tocco di fantasia e di personalizzazione per rendere un regalo unico e speciale. Puoi scegliere tra le tante opzioni di regali personalizzati, come tazze, cuscini, calendari, magliette, gioielli, ecc. con foto, nomi, frasi o disegni a tua scelta.

Oppure puoi optare per i regali esperienziali, come buoni regalo per attività, viaggi, corsi, massaggi, ecc. che regalano emozioni e ricordi. Infine, puoi anche creare tu stesso i tuoi regali, con il fai-da-te. Regali fatti a mano, sicuramente saranno apprezzati per il valore aggiunto dell’affetto e del tempo dedicato.

