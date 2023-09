Investi nelle buone abitudini per valorizzare i tuoi capelli: piccoli gesti per renderli più luminosi e voluminosi

Il vero affare per dei capelli forti e sani è stare attente alle cattive abitudini: dacci un taglio e vedrai subito un miglioramento.

Già nelle prime settimane di rientro a lavoro, è facile notare alcuni cambiamenti nel nostro aspetto da un punto di vista estetico.

È tutto un gioco al ribasso: l’abbronzatura se ne va con conseguente ritorno in scena delle imperfezioni e anche i capelli sono spenti e appesantiti.

Questo dipende da diversi fattori: sicuramente dallo stress della routine, ma anche dallo smog tipico di città e un po’ è anche colpa nostra.

In effetti, la routine non riguarda solo il circolo infinito di cose da fare che si ripetono ogni giorno, ma è anche un aspetto del beauty.

Ognuna di noi segue determinati step che pensa siano i più corretti per mantenersi giovane e bella, ma attenzione agli errori.

Questi rovinano i capelli e di conseguenza per tornare a vivacizzarli spesso si spende non poco in maschere, trattamenti o prodotti particolari.

Meglio quindi giocare d’anticipo ed evitare successivi extra per il portafogli: insomma, investi nelle buone abitudini per valorizzare i tuoi capelli.

Di seguito trovi qualche consiglio a costo zero utile per il mantenimento di una chioma folta e luminosa, ricca di volume.

Gli errori più comuni

Per quanto cerchi di seguire una routine corretta, forse anche tu commetti qualche sbaglio nel prenderti cura dei capelli.

Andiamo con ordine: l’uso frequente di shampoo e balsamo rovina senza dubbio il cuoio capelluto.

Questo non significa ridurre drasticamente il numero di lavaggi, altrimenti si cade nell’eccesso opposto.

Il compromesso migliore è lavare i capelli due volte a settimana e, se proprio li senti sporchi tra uno shampoo e l’altro, usa quello secco.

A proposito di shampoo, attenta a quello che scegli: deve rispecchiare le caratteristiche dei tuoi capelli.

In altre parole: non prendere quello per capelli lisci se invece li hai ricci solo perché magari trovi le offerte al supermercato.

Risparmi sul momento, ma se con l’andare del tempo il capello si rovina dovrai spendere molto di più.

Investi nelle buone abitudini per valorizzare i tuoi capelli: tutti i no a cui fare attenzione

Sempre in fase di lavaggio ricordati di non usare l’acqua troppo calda: oltre a incidere sui costi in bolletta, indebolisce la normale robustezza del capello.

Altro errore molto comune è quello di giocare con i capelli, continuare a toccarli o spostare il ciuffo sulla fronte da un lato all’altro.

Così facendo, non solo i capelli si sporcano prima e risultano unti ma diventano anche più fragili e pronti a spezzarsi.