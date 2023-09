Quanto costa mangiare nel ristorante di Valerio Braschi: i prezzi e le portate gustose del vincitore di Masterchef

Il vincitore della sesta edizione di Masterchef propone un menù degno di uno chef stellato. Il Ristorante 1978 con Due Forchette Gambero Rosso e inserito nella Guida Michelin stupisce e delizia. Ma quanto costa un pranzo o una cena in questo ristorante di Roma?

Se sei appassionato di cucina e hai seguito il talent show culinario più famoso d’Italia, MasterChef, sicuramente conosci Valerio Braschi. Il giovane chef vincitore dell’edizione 2017 ha aperto il suo ristorante, il “Ristorante 1978”. Il menù offre piatti innovativi e particolari che riflettono la sua passione e creatività nella cucina. Ma prevede formule alla carta, menù degustazione e anche un menù pranzo business. Vale la pena gustare i suoi piatti innovativi e soprattutto, quanto costa?

Quanto costa mangiare nel ristorante di Valerio Braschi: qualità top e prezzi onesti

Provare questa esperienza culinaria ti costerà quanto un ristorante stellato? Assolutamente no! Partiamo dalla scelta dei menù, si può optare per il menù terra, ad esempio, che è un menù degustazione. Con un costo di 130 € potrai gustare 11 portate selezionati dallo chef. Al momento puoi trovare l’agnello in cassetta, jus alla mela e cappelletti in assoluto di patate. Due delle portate che fanno gola già solo a leggerle. Ovviamente tutto presentato con una cura e una maestria dei più grandi chef del Mondo.

Se invece prenoti a pranzo puoi scegliere il menù business lunch. Si tratta di 3 portate a scelta dello chef a 45 € a persona o 4 portate a 60 €. Bevande escluse, quindi se vuoi risparmiare opta per un vino poco costoso o dell’acqua.

Se non vuoi spendere troppo prova uno dei piatti del menù alla carta

Se vuoi solo assaggiare uno dei suoi famosi piatti, puoi sceglierne uno dal menù alla carta di piatti unici. A seconda della portata spenderai 45 € o 30 € a piatto, mentre per i dessert 16 €. Se invece vuoi provare un’esperienza unica devi assolutamente prenotare lo Speciale. Menù a scelta dello chef, 2 calici di vino, acqua e caffè il tutto a 320 € a coppia. Nel ristorante è previsto un dress code formale, e addirittura formale e da sera se scegli lo Speciale.

Insomma, se vuoi vivere un’esperienza culinaria non puoi non prenotare al Ristorante 1978. Lo chef Valerio propone un menu che è una fusione di tradizione e innovazione, con piatti che deliziano i sensi. Ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e di alta qualità, e la presentazione è uno spettacolo per gli occhi. Piccole opere d’arte che uniscono sapori e presentazione in modo straordinario. E tutto sommato a prezzi più accessibili rispetto ai ristoranti stellati.

In conclusione, se volevi sapere quanto costa mangiare nel ristorante di Valerio Braschi eccoti la risposta.

Lettura consigliata:

Quanto costa mangiare da Cracco, Borghese, Cannavacciuolo e gli altri chef italiani della TV: i prezzi dei menù