Investi in titoli di Stato? Ti stai accorgendo che il BTP snobba la BCE? Cosa bolle in pentola?

Negli ultimi mesi sia la FED che la BCE, in seguito all’impennata dell’inflazione, hanno alzato i tassi di interesse. Si è giunti ora ad una sorta di punto di stasi. C’è chi scommette su ulteriori rialzi, mentre altri ritengono che per molti mesi non si assisterà a cambiamenti. Investi in titoli di Stato? Ti stai accorgendo che il BTP snobba la BCE?

Una panoramica molto semplice

In base agli ultimi dati economici pubblicati, gli addetti ai lavori ritengono che la FED probabilmente non alzerà di molto i tassi (si sconta ancora uno 0,25% a febbraio). Questi ultimi poi potrebbero rimanere fermi per diversi mesi, se non per l’intero anno. Le attese sono per un livello di stasi intorno al 5%. Proprio ieri, invece, la BCE ha dichiarato che “i tassi devono salire”. Frattanto l’euro si continua a rafforzare contro il dollaro.

Quali effetti potrebbero avere queste attese sui nostri titoli di Stato poliennali?

Il BTP viene emesso a 100 (e rimborsato a 100) con diverse scadenze, distribuendo semestralmente delle cedole fisse.

Cosa “condiziona il prezzo e i rendimenti dei BTP? In parole semplicistiche possiamo dire: i tassi di interesse e le attese su di essi, e lo spread BTP Bund. Cos’è lo spread? Possiamo affernare che è una specie di indicatore di rischio, di paura. Se sale, significa che il nostro Paese perde di credibilità; se scende, la conquista. Questo dai 250 raggiunti nello scorso giugno. Oggi è in area 183 e secondo alcuni pattern grafici potrebbe continuare a scendere.

Investi in titoli di Stato? Cosa bolle in pentola?

Come mai la BCE annuncia rialzi costanti dei tassi di interesse e quelli dei BTP invece scendono?

Il rendimento attuale dei BTP è intorno al 4%. C’è un indicatore molto attendibile per capire se i rendimenti del BTP potrebbero salire o scendere ed è il BTP Future.

In questo momento quota a 115,65. Da inizio anno ha segnato il minimo a 108,54 il massimo a 116,57.

Il rialzo potrebbe continuare. La tendenza rimane rialzista al momento, fino a quando terrà il supporto in area 112,33, con obiettivo primo di breve termine a 119,79. Nonostante quindi la BCE affermi che i tassi saliranno al momento il nostro BTP sembra non crederci. Esultiamo!? L’Italia potrebbe essere a un punto di svolta epocale? Vedremo cosa accadrà in futuro.

