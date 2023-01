Per fare il pieno di calcio, vitamine e proteine, dovremmo provare questo gustoso frullato

Solitamente ci viene consigliato di consumare cibi di stagione. Ciò, sia perché conservano meglio le loro sostanze nutritive sia perché sono più compatibili con l’ambiente. La loro coltivazione, infatti, richiede minore dispendio di energia e acqua, proprio perché la crescita è associata al ciclo naturale stagionale. Tuttavia, qualche volta ci andrebbe di fare uno strappo alla regola ed assaporare qualcosa di diverso che ci riporti alla mente i bei mesi estivi. Un’ottima opzione al riguardo è rappresentata dal frullato a base di banane, fragole e soia. Esso, oltre al sapore indubbiamente sublime, garantisce un pieno di calcio, vitamine e proteine. Vediamo qui come prepararlo, quali sono gli ingredienti richiesti e, infine, quali le sue proprietà nutritive.

Ecco come preparare il frullato

Il frullato di cui parleremo è adatto anche ai vegani perché è del tutto vegetale. Inoltre, esso ammette varianti, nel caso non dovessero piacere le fragole. Al posto di esse, infatti, potremmo utilizzare delle pesche fresche ed ottenere un prodotto altrettanto gustoso. Il frullato consiste in una miscela dei frutti indicati con il latte shakerato e si presenta cremoso ma senza grassi e senza zuccheri aggiunti. Grazie a questa bevanda, inoltre, non solo consumeremo qualcosa di fresco ma faremo anche il pieno di calcio, vitamine e proteine. Ma, vediamo quali ingredienti utilizzare per preparare un frullato per 2 persone. Ebbene, occorre procurarsi:

6 fragole surgelate e tritarle;

2 fragole fresche che vanno affettate;

1 banana;

100 grammi di yogurt di soia alla vaniglia, surgelato;

100 ml di latte di soia.

Veniamo, adesso, alla preparazione vera propria del frullato. Utilizziamo gli ingredienti indicati, in un frullatore. Nello specifico, inseriamo le fragole surgelate, le banane, il latte di soia e lo yogurt surgelato. Poi, amalgamiamo bene e aggiungiamo uno o due cubetti di ghiaccio per shakerare e rendere il tutto più fresco e gustoso. Infine, guarnire il frullato con fette di fragola fresca. Veniamo, adesso, ai valori nutrizionali che possiede la descritta bevanda per una porzione di 100 ml.

Ebbene, il valore energetico è pari a 183 Kcal; il sodio contenuto p pari a 117 mg. I grassi sono davvero pochi, ossia pari ad 1 g e i carboidrati corrispondono a 40 g. Poi, abbiamo 17 grammi di zuccheri, di cui insaturi 0 g. Ancora: 8 grammi di fibre e 6 grammi di proteine e 0 di colesterolo.