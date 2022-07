Invece di gazebo e ombrellone l’ombra sarà con questa alternativa di riciclo

Non c’è niente di meglio che sedersi in giardino all’ombra per godersi una bibita fresca durante la bella stagione. Ma per fare ciò, è spesso indispensabile munirsi di uno strumento per fare ombra. Molte famiglie si affidano agli ombrelloni da esterno. Questi però possono essere anche molto costosi, e non sono adatti in zone particolarmente ventose. L’alternativa sono i gazebo, ma anche questi rischiano di rovinarsi in caso di folate di vento o pioggia, e spesso costano centinaia di euro.

Fortunatamente però, non dobbiamo rinunciare a ombreggiare il nostro giardino se non abbiamo la possibilità di investire molti soldi in un ombrellone o un gazebo, perché c’è un’alternativa molto più economica.

Le reti per la raccolta delle olive fanno ombra e lasciano passare l’aria

L’alternativa a un gazebo o un ombrellone è un oggetto molto semplice: le vecchie reti per la raccolta delle olive. Queste reti vengono di solito scartate quando hanno un piccolo buco, perché diventano inutili per la raccolta. Ma non vuol dire che non servano più a nulla: le vecchie reti per la raccolta delle olive, infatti, hanno due caratteristiche fondamentali che le rendono utilissime in giardino.

Invece di gazebo e ombrellone proviamo questa alternativa di riciclo più economica

Le reti per la raccolta delle olive sono molto fitte, e quindi possono fare ombra senza problemi, anche nelle giornate più assolate. Ma lasciano passare l’aria senza problemi. Questo significa che, anche nelle giornate più ventose, non vedremo quell’effetto vela che spesso rovina o addirittura strappa gli ombrelloni o i gazebo.

Assicuriamo le reti con delle semplici corde

Invece di gazebo e ombrellone proviamo le vecchie reti agricole per fare ombra in giardino. Montare una rete per fare ombra nel nostro giardino è estremamente semplice. Basta fare dei nodi ai quattro angoli della rete e poi assicurare delle corde ai nodi, che verranno tirate e assicurate a qualcosa di saldo, come un albero, una ringhiera, o un gancio in una parete. Staremo molto più freschi e con una spesa minima.

Le reti per le olive sono molto robuste e potremo riutilizzarle per diversi anni, se avremo cura di ritirarle durante l’inverno. Ovviamente, anche sotto la rete parasole, sotto un ombrellone o un gazebo, è comunque necessario indossare la crema solare per prevenire scottature, invecchiamento e secchezza della pelle.

Lettura consigliata

Attenzione a questo errore che facciamo in molti che vanifica l’applicazione della crema solare sul viso e non ci protegge da raggi UV