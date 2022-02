Il periodo invernale è monopolizzato da arance, limoni e mandarini. La frutta di stagione, infatti non è molta e questi agrumi diventano veri protagonisti da novembre a febbraio.

I mandarini soprattutto sono un piccolo agrume molto amato per il suo sapore dolce e per la facilità con cui si può consumare. Può diventare facilmente uno spuntino ideale da consumare in pausa sul lavoro o da dare ai bambini come merenda a scuola.

Rispetto ad altri frutti, come ad esempio il kiwi, infatti non necessiterà di un coltello per essere sbucciato. Sarà sufficiente rimuovere con semplicità la buccia arancione con le mani. Inoltre sono ricchi di proprietà benefiche per l’organismo come vitamine, potassio, fosforo e calcio.

Nella categoria mandarini ne esistono diverse varietà, spesso confuse. Mandarino, mandarancio e clementine pur assomigliandosi sono, in realtà, molto diverse tra loro.

Il mandarino, come il cugino limone, poi potrà essere coltivato in vaso o in piena terra. Si è forse più abituati a vedere sui balconi o nei giardini il piccolo kumquat o mandarino cinese rispetto a quello classico.

Eppure anche il classico mandarino si adatta molto bene alla coltivazione domestica.

Invece del limone e dell’arancio coltiviamo in vaso uno degli agrumi che sarebbe più dolce e ricco di vitamine A e C

Il mandarino ama i climi miti, per questo motivo in zone con inverni freddi andrà piantato in vaso.

Dal momento che l’apparato radicale tenderà a svilupparsi molto rapidamente si consiglia di scegliere fin da subito un vaso di medie dimensioni. Il terriccio dovrà essere morbido e ben drenato per evitare ristagni idrici. Infatti la pianta di mandarino ha bisogno di essere irrigata con regolarità e un buon terriccio permetterà di limitare i rischi di marciumi radicali.

Sempre nell’ottica di tutelare il nostro mandarino potremmo utilizzare dell’argilla espansa da sistemare sul fondo del vaso o nel sottovaso.

La posizione in cui sistemarlo dovrà essere ben soleggiata ma lontana da correnti di aria e dai raggi diretti del sole.

Il mandarino per crescere forte e sano, poi, ha bisogno di concimazioni. Per il concime si consiglia di informarsi presso dei rivenditori specializzati che sapranno consigliarci al meglio.

In ogni caso si potrà utilizzare sia concime granulare che quello liquido per agrumi. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

Il nostro mandarino, se curato con diligenza, saprà ripagarci al meglio donandoci moltissimi frutti deliziosi. Quindi, invece del limone e dell’arancio coltiviamo in vaso il mandarino per fare il pieno di vitamine.