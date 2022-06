Alzi la mano chi non ha mai detto una bugia. Anche perché spesso non si dice la verità a fin di bene. Per esempio, al fine di non offendere una persona cara o semplicemente perché qualcuno ha posto una domanda che riguarda degli aspetti privati della nostra vita.

Pur tuttavia, la sincerità e la trasparenza sono valori che magari nel breve termine hanno un costo, ma che nel lungo termine possono garantire dei vantaggi. Il tutto senza dimenticare che la sincerità non solo è liberatoria, nel rapporto con gli altri, ma alleggerisce pure lo spirito e rafforza l’autostima. Vediamo allora, nel dettaglio, quali sono i motivi per cui sarebbe sempre bene dire la verità.

Perché bisognerebbe sempre dire sempre ciò che si pensa e quali sono tutti i vantaggi che ne derivano

Nel dettaglio, decidere di dire sempre quello che si pensa, chiaramente con il dovuto tatto e con la necessaria educazione, stimola sempre ad avere con gli altri un confronto non solo schietto, ma anche diretto. Ecco perché bisognerebbe sempre dire sempre ciò che si pensa, ma non finisce qui. Il confronto diretto con le altre persone, infatti, basato sulla verità, è fondamentale pure per imparare le differenze con gli altri e per imparare anche ad accettarle e a rispettarle.

In più, dire sempre ciò che si pensa significa anche essere sempre sé stessi e prendere sempre una posizione. Ma sempre evitando, per farsi ascoltare, di alzare la voce più degli altri. Perché bisogna sempre rispettare le opinioni altrui, così come è altrettanto importante che gli altri accettino le proprie, anche se magari non le condividono. Di riflesso, dire sempre ciò che si pensa aiuta pure a capire quali sono le migliori compagnie da frequentare.

Cosa fare e cosa evitare per esprimere sempre e liberamente le proprie opinioni

Visto che dire sempre ciò che si pensa spesso non viene apprezzato nell’immediato, è necessaria sempre una buona comunicazione. Dall’uso di un linguaggio appropriato, anche del proprio corpo, alla capacità di saper ascoltare con pazienza le risposte a quello che si dice. In più, quando si dice sempre ciò che si pensa, in genere non aiutano i toni sarcastici. Così come non sempre aiuta fare dei pettegolezzi. Tutto questo fermo restando che non è mai semplice esprimere la propria opinione. Con alcuni interlocutori spesso il processo è lungo e, di conseguenza, anche molto graduale.

