Intesa Sanpaolo: dati trimestrali 2025 da record e aumento di dividendi e profitti, i numeri del successo

I dati pubblicati da Intesa Sanpaolo sul primo trimestre del 2025 sono più che positivi, con un utile da record e il superamento delle previsioni degli analisti. In particolare, l’utile netto è aumentato del 13,6% e ha raggiunto quota 2,61 miliardi di euro (il consensus attendeva 2,4 miliardi di euro).

Per l’anno in corso, il colosso bancario ha intenzione di perseguire l’obiettivo di 9 miliardi di euro di profitti, per mezzo della crescita organica. I proventi operativi netti ammontano a 6,8 miliardi (in crescita dello 0,5% rispetto all’anno precedente), con un incremento delle commissioni nette del 7% a 2,4 miliardi.

Come ha sottolineato il CEO, Carlo Messina, questi numeri pongono Intesa Sanpaolo tra le migliori banche europee. Il merito dei dati finora registrati è da attribuire anche all’accurato Piano di Impresa 2022-2025, grazie al quale Intesa Sanpaolo prevede un incremento dei ricavi e degli interessi netti, per mezzo soprattutto dei maggiori utili da trading, della riduzione dei costi operativi e dei tributi e oneri bancari contenuti.

Dividendo 2025 Intesa Sanpaolo in crescita: ritorno di 8,2 miliardi agli azionisti

Il punto di forza di Intesa Sanpaolo è la, per cui sono previste remunerazioni più ricche, con la restituzione di circa 8,2 miliardi agli azionisti. Nel primo trimestre del 2025 sono stati guadagnati 1,8 miliardi di euro, che si sommano ai 3 miliardi del saldo dividendi 2024 (che verrà pagato a fine maggio) e al buyback di 2 miliardi di euro che si avvierà da giugno.

Nel dettaglio, il dividendo del 2025 (relativo all’esercizio 2024) sarà pari a 0,171 euro per azione. Addizionando all’acconto già staccato a novembre 2024, il valore complessivo è pari a 6,1 miliardi di euro, pari a un payout ratio del 70% dell’utile netto consolidato.

Il segreto del successo di Intesa Sanpaolo

Fondamentale per il successo finanziario di Intesa Sanpaolo è stato il, che ha registrato il record di un milione di clienti. Attualmente, Isybank ha circa 700 mila conti aperti da nuovi clienti, dei quali circa 350 mila provenienti da Intesa Sanpaolo. Solo nel primo trimestre dell’anno, la banca digitale è stata caratterizzata dall’apertura di 170 mila nuovi conti.

Come ha sottolineato il CEO, Carlo Messina, la peculiarità di Intesa Sanpaolo in questo particolare momento economico e finanziario è la capacità di fare grandi numeri senza ricorrere alle acquisizioni e, dunque, al risiko bancario. “Il nostro modello di business ben diversificato, la nostra solidità patrimoniale e la forte capacità di generare reddito sono i pilastri del successo di Intesa Sanpaolo” ha concluso Messina.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.